قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء| المرأة السيناوية تتصدر المشهد الانتخابي في إعادة النواب.. وأمطار خفيفة على سانت كاترين

السيدات فى انتخابات اعادة النواب
السيدات فى انتخابات اعادة النواب
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات أبرزها تصدر المرأة السيناوية المشهد الانتخابي في إعادة مجلس النواب علاوة علي سقوط أمطار خفيفة على وسحب كثيفة على سانت كاترين 

وإليكم تفاصيل الاخبار 

شهدت لجان التصويت المخصصة للسيدات بمحافظة جنوب سيناء، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا ملحوظًا عكس وعي المرأة السيناوية وحرصها على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، خاصة بمدينة طور سيناء التي تضم أكبر كتلة تصويتية على مستوى المحافظة.

وتوافدت مئات السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على لجنة مدرسة علي مبارك بمدينة طور سيناء، في مشهد انتخابي اتسم بالانتظام والالتزام، حيث حرصت المشاركات على الإدلاء بأصواتهن لاختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان.

وجرت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة المرورية، وتوجيه المواطنين إلى التحويلات المقررة لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان دون معوقات.

وأكدت إحدى المشاركات، هبة عبد الرحمن، أنها حرصت على الحضور والمشاركة في جولة الإعادة انطلاقًا من قناعتها بأهمية صوتها في اختيار ممثل حقيقي عنها في البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن المناخ الديمقراطي وحرية الاختيار شجعاها على المشاركة الإيجابية.

من جانبها، أوضحت منى سالم أن السيدات البدويات أصبحن يتمتعن بقدر كبير من الوعي السياسي، ويحرصن على اختيار نائب قادر على تمثيل قضاياهن والوصول إلى التجمعات البدوية البعيدة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية لها، خاصة في نطاق خليج السويس بجنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة قدمت كامل الدعم التنظيمي واللوجستي للعملية الانتخابية، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان، مع الالتزام التام بالحياد.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، تضم لجنة عامة بمدينة طور سيناء و9 لجان فرعية، موزعة بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، إلى جانب مقرين انتخابيين بمدينة رأس سدر.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة، منهم 39 ألفًا و966 بمدينة طور سيناء، و16 ألفًا و421 بمدينة رأس سدر، و6 آلاف و135 بمدينة أبو زنيمة، و5 آلاف و420 بمدينة أبو رديس، في مشهد انتخابي يعكس المشاركة المجتمعية والاهتمام بالمسار الديمقراطي.

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مختلف أنحاء المدينة، تزامنًا مع تكوّن سحب كثيفة غطّت قمم الجبال، في مشهد شتوي مميز يعكس طبيعة المنطقة الجبلية الفريدة.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد » الإخباري   الأمطار الخفيفة والسحب الكثيفة التي غلّفت جبال سانت كاترين، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة على قمة جبل سانت كاترين، التي تنخفض فيها الحرارة أحيانًا إلى ما دون الصفر.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين والدليل البدوي، إن أمطارًا خفيفة سقطت على الدير والمناطق المحيطة به، مشيرًا إلى استمرار تدفق السياح والزائرين القادمين لزيارة الدير وصعود قمة جبل موسى، رغم الأجواء الباردة.

ومن جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن الأمطار التي شهدتها المدينة خفيفة وغير مؤثرة، لافتًا إلى أن المدينة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية. وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا في بعض الأحيان إلى ما دون الصفر، خاصة على قمة جبل موسى، داعيًا المواطنين والزائرين إلى توخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.

جنوب سيناء موجز اخباري الأمطار المرأة السيناوية المشهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

هيرفي رينارد

إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا

الزمالك

ممدوح عباس ينقذ الزمالك من أزمة الوقاف

ترشيحاتنا

الهجرة غير الشرعية

أستاذ بـ الأزهر يحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية: اقتحام الدول ليس حقًا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: الإقامة في بلد غير مسلم لا حرج فيها طالما توافرت القدرة على العبادات

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "فظللت أستغفر الله منها ثلاثين سنة"

بالصور

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟
\ مع التقدم فى العمر ..كيف تحافظ على صحة قلبك؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد