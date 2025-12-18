أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع حصار ترامب لفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ تواصل التفاعل مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا والخروج منها، ومن ثم استمرار تعطل معظم صادرات البلاد.

وأصدر ترامب أمراً يوم الثلاثاء بفرض حصار على دخول جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى فنزويلا والخروج منها، ووصف إدارة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها منظمة إرهابية أجنبية. ولم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذا القرار.

وكشفت مصادر وبيانات جمركية أن معظم الصادرات الفنزويلية ظلت متوقفة أمس الأربعاء بسبب الحصار، على الرغم من استئناف شركة النفط الفنزويلية الحكومية تحميل شحنات النفط الخام والوقود بعد توقفها إثر هجوم إلكتروني.

وواصلت سفن شركة شيفرون الإبحار إلى أمريكا بموجب ترخيص سابق من الحكومة الأميركية.

واستخدمت أمريكا خفر سواحلها الأسبوع الماضي لاحتجاز ناقلة النفط العملاقة (سكيبر) بالقرب من فنزويلا في أول عملية احتجاز أميركية لشحنة نفط قادمة من فنزويلا.

ويشكل النفط الخام الفنزويلي نحو 1% من الإمدادات العالمية، ويتم تصدير معظمه إلى الصين، إلا أن مصادر في السوق تشير إلى أن ضعف الطلب ووفرة النفط الخام المتاح على متن وحدات التخزين العائمة في آسيا يقلصان من تأثير أحدث التطورات على أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 60.09 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.8% مسجلاً 56.39 دولار للبرميل.





