ضبط عامل لاتهامه بالتحـ.ـرش بطالبات معهد في قليوب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى الفتيات.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم شرطة قليوب برصد منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص يستقل دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء خروجهن من احد المعاهد بدائرة القسم.

وبالفحص بقيادة المقدم وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ويدعى "محمد.س" عامل نجارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.