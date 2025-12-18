وكيل الصحة بالبحيرة يشارك فى فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لمركز دمنهور للقلب

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لمركز دمنهور للقلب (DCC)، على مدار يومي 18 و19، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار أساتذة واستشاريي أمراض القلب والقسطرة وجراحات القلب من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية المصرية، وذلك في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية المتخصصة.



وجاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور إسلام عبدالله عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، والدكتور سامح عبداللطيف، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، ونقيب الأطباء الدكتور أحمد زغلول، تأكيدًا على حرص وزارة الصحة على دعم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



عُقد المؤتمر برئاسة الدكتور علي زيدان، أستاذ أمراض القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبمشاركة كوكبة من كبار الأساتذة والعلماء كرؤساء شرف للمؤتمر كلاً من الدكتور سعيد عبدالعزيز، والدكتور إسلام شوقي، والدكتور رضا بيومي، والدكتور سامي نوح، والأستاذ الدكتور حمزة قابيل، والدكتور جميلة نصر، والدكتور مصطفى مغرب.

وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات العلمية المتخصصة وورش العمل المتقدمة، التي ناقشت أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض القلب، مع التركيز على القسطرة التداخلية والتدخلات الوعائية الموجهة بالموجات فوق الصوتية "Ultrasound Guided Vascular Intervention".

كما تضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض قلب الأطفال، أدار مناقشاتها الدكتور محمد لبده، استشاري أمراض قلب الأطفال بمركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، إلى جانب عرض حالات إكلينيكية متقدمة ومناقشات علمية موسعة، أسهمت في تعزيز الممارسات الطبية القائمة على أحدث الأدلة العلمية.



وتولت سكرتارية المؤتمر نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين في أمراض القلب، وهم: الدكتور علي أبو الهدى، أستاذ أمراض القلب وكهرباء القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد التحفة، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد الطبي القومي، والدكتور محمد الصعيدي، استشاري الطب الحرج والإرواء القلبي بمديرية الصحة بالبحيرة، والدكتور عبدالعال الخولي، مدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور جوزيف يسري، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد الطبي القومي، حيث أسهمت جهودهم في إخراج المؤتمر بصورة تنظيمية متميزة تليق بمستواه العلمي.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص مركز دمنهور للقلب على مواكبة التطور العلمي المتسارع في مجال أمراض القلب، ودعم الكوادر الطبية بأحدث الخبرات والمعارف، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة