هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
محافظات

وكيل الصحة بالبحيرة يشارك فى فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لمركز دمنهور للقلب

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لمركز دمنهور للقلب (DCC)، على مدار يومي 18 و19، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار أساتذة واستشاريي أمراض القلب والقسطرة وجراحات القلب من مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية المصرية، وذلك في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتبادل الخبرات العلمية المتخصصة.


وجاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور إسلام عبدالله عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، والدكتور سامح عبداللطيف، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، ونقيب الأطباء الدكتور أحمد زغلول، تأكيدًا على حرص وزارة الصحة على دعم الأنشطة والمؤتمرات العلمية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


عُقد المؤتمر برئاسة الدكتور علي زيدان، أستاذ أمراض القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وبمشاركة كوكبة من كبار الأساتذة والعلماء كرؤساء شرف للمؤتمر كلاً من الدكتور سعيد عبدالعزيز، والدكتور إسلام شوقي، والدكتور رضا بيومي، والدكتور سامي نوح، والأستاذ الدكتور حمزة قابيل، والدكتور جميلة نصر، والدكتور مصطفى مغرب.

وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات العلمية المتخصصة وورش العمل المتقدمة، التي ناقشت أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض القلب، مع التركيز على القسطرة التداخلية والتدخلات الوعائية الموجهة بالموجات فوق الصوتية "Ultrasound Guided Vascular Intervention".

كما تضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض قلب الأطفال، أدار مناقشاتها الدكتور محمد لبده، استشاري أمراض قلب الأطفال بمركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، إلى جانب عرض حالات إكلينيكية متقدمة ومناقشات علمية موسعة، أسهمت في تعزيز الممارسات الطبية القائمة على أحدث الأدلة العلمية.


وتولت سكرتارية المؤتمر نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين في أمراض القلب، وهم: الدكتور علي أبو الهدى، أستاذ أمراض القلب وكهرباء القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد التحفة، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد الطبي القومي، والدكتور محمد الصعيدي، استشاري الطب الحرج والإرواء القلبي بمديرية الصحة بالبحيرة، والدكتور عبدالعال الخولي، مدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور جوزيف يسري، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد الطبي القومي، حيث أسهمت جهودهم في إخراج المؤتمر بصورة تنظيمية متميزة تليق بمستواه العلمي.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص مركز دمنهور للقلب على مواكبة التطور العلمي المتسارع في مجال أمراض القلب، ودعم الكوادر الطبية بأحدث الخبرات والمعارف، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة

البحيرة محافظة البحيرة مركز القلب وكيل مديرية الصحة جراحة القلب

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

