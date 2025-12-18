المؤتمر: جولة الإعادة بانتخابات النواب تشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن أمانة الحزب بالقاهرة تتابع عن كثب عملية التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال تواجد قيادات وأعضاء الحزب أمام اللجان الانتخابية بدائرة حدائق القبة، لرصد سير العملية الانتخابية والتأكد من انتظامها وتوفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن جولة الإعادة تشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، بما يعكس وعيهم بأهمية المشاركة السياسية ودورهم الوطني في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل حجر الأساس في دعم مسار الدولة الديمقراطي وترسيخ مؤسساتها الدستورية.

وأوضح القبطان محمود جبر أن حزب المؤتمر يدعم بقوة مرشحه في جولة الإعادة بدائرة حدائق القبة، سعيد رضا الوسيمي، لما يتمتع به من خبرة وكفاءة وقدرة على التعبير عن مطالب المواطنين والدفاع عن قضاياهم، فضلًا عن امتلاكه رؤية واضحة للعمل البرلماني تتماشى مع أولويات المرحلة الحالية.

وأضاف "جبر" أن البرلمان القادم يُعول عليه كثيرًا في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ودعم خطط الدولة في الإصلاح التشريعي والاقتصادي، ومساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددًا على أن اختيار نائب قوي وواعٍ هو الضمان الحقيقي لبرلمان فاعل يعبر عن طموحات الشارع المصري.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر جموع المواطنين إلى ضرورة المشاركة الفعالة في جولة الإعادة، وعدم التهاون في استخدام حقهم الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية، وأن المشاركة الواسعة تعكس صورة حضارية عن الشعب المصري وقدرته على صناعة مستقبله بإرادته الحرة.