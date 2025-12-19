5 أطعمة ترفع مستوى السكر في الدم

يعاني عدد كبير من الأشخاص، من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو زيادة مقاومة الأنسولين.

ووفقا لما ذكره موقع “abbott” نكشف لكم أهم خمسة أطعمة ترفع مستوى السكر فى الدم .

الأرز

يُعد الأرز الأبيض عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية حول العالم، ولكنه من الكربوهيدرات النشوية جدًا، وبالتالي يمكن أن يتسبب في ارتفاع كبير في مستوى الجلوكوز أما الأرز البني، فرغم أنه يُعتبر غالبًا أكثر صحة نظرًا لاحتوائه على نسبة أعلى من الألياف، إلا أنه يمكن أن يُسبب أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مستوى السكر .

ويعتمد هذا على عوامل مثل وقت الطهي وحجم الحصة ووجود مغذيات كبيرة أخرى (مثل البروتين والدهون) في الوجبة، وينطبق الشيء نفسه على مقرمشات الأرز، التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها وسيلة "أخف" لتناول الجبن والصلصات والدهون القابلة للدهن، ولكن لها مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يعني أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستوى الجلوكوز.

حليب الشوفان

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس لشرب هذا البديل الشائع للألبان، ولكن محتواه العالي من الكربوهيدرات ومؤشره الجلايسيمي المرتفع يجعلان منه خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ارتفاعات مفاجئة في مستوى الجلوكوز و عندما يتعلق الأمر بالحليب غير الألباني بشكل عام، يُنصح باختيار الأنواع قليلة السكر مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الصويا غير المحلى. تتميز هذه الأنواع بمؤشر جلايسيمي أقل من حليب الشوفان، وتُعتبر بدائل مناسبة لمستوى السكر في الدم.

الموز

الموز مفيد لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن بعض أنواع الفاكهة الأخرى، مثل الأناناس والبطيخ، تحتوي على نسبة سكر أعلى وبالتالي فإن خطر ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يكون أكبر.

حاول موازنة تناول الموز مع الألياف والبروتين والدهون في وجباتك ووجباتك الخفيفة و يمكنك اختيار الموز الأخضر قليلاً أو الناضج تمامًا، والذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي أقل من الأنواع الناضجة جدًا (التي تحتوي على بقع بنية).

الإضافات والتوابل

تحتوي الإضافات التي نتناولها على الطعام على سكريات خفية قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم. لذا، احذر من إضافة مُبيضات القهوة المُخصصة، أو وضع كميات كبيرة من الفواكه المجففة والصلصات اللاذعة على السلطة، أو إضافة صلصة الباربكيو على الطعام.