قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 19-12-2025 أمام الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أطعمة ترفع مستوى السكر في الدم

السكر
السكر
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص، من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو زيادة مقاومة الأنسولين.

ووفقا لما ذكره موقع “abbott” نكشف لكم أهم خمسة أطعمة ترفع مستوى السكر فى الدم .

 الأرز

يُعد الأرز الأبيض عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية حول العالم، ولكنه من الكربوهيدرات النشوية جدًا، وبالتالي يمكن أن يتسبب في ارتفاع كبير في مستوى الجلوكوز  أما الأرز البني، فرغم أنه يُعتبر غالبًا أكثر صحة نظرًا لاحتوائه على نسبة أعلى من الألياف، إلا أنه يمكن أن يُسبب أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مستوى السكر .

ويعتمد هذا على عوامل مثل وقت الطهي وحجم الحصة ووجود مغذيات كبيرة أخرى (مثل البروتين والدهون) في الوجبة، وينطبق الشيء نفسه على مقرمشات الأرز، التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها وسيلة "أخف" لتناول الجبن والصلصات والدهون القابلة للدهن، ولكن لها مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يعني أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مستوى الجلوكوز. 

 حليب الشوفان

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الناس لشرب هذا البديل الشائع للألبان، ولكن محتواه العالي من الكربوهيدرات ومؤشره الجلايسيمي المرتفع يجعلان منه خيارًا مناسبًا لمن يعانون من ارتفاعات مفاجئة في مستوى الجلوكوز و عندما يتعلق الأمر بالحليب غير الألباني بشكل عام، يُنصح باختيار الأنواع قليلة السكر مثل حليب اللوز أو جوز الهند أو الصويا غير المحلى. تتميز هذه الأنواع بمؤشر جلايسيمي أقل من حليب الشوفان، وتُعتبر بدائل مناسبة لمستوى السكر في الدم.

 الموز

الموز مفيد لمن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ولكن بعض أنواع الفاكهة الأخرى، مثل الأناناس والبطيخ، تحتوي على نسبة سكر أعلى  وبالتالي فإن خطر ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يكون أكبر. 

حاول موازنة تناول الموز مع الألياف والبروتين والدهون في وجباتك ووجباتك الخفيفة و يمكنك اختيار الموز الأخضر قليلاً أو الناضج تمامًا، والذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي أقل من الأنواع الناضجة جدًا (التي تحتوي على بقع بنية).

الإضافات والتوابل

تحتوي الإضافات التي نتناولها على الطعام على سكريات خفية قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم. لذا، احذر من إضافة مُبيضات القهوة المُخصصة، أو وضع كميات كبيرة من الفواكه المجففة والصلصات اللاذعة على السلطة، أو إضافة صلصة الباربكيو على الطعام.

السكر السكر فى الدم مستوى السكر فى الدم ترفع مستوى السكر فى الدم أطعمة ترفع مستوى السكر فى الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

محافظ الأقصر يستقبل وزير الأوقاف

وزير الأوقاف خلال زيارته للأقصر: الجهود التنفيذية دليل على تضافر الجهود لخير المواطن

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد