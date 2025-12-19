قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
مرأة ومنوعات

لذيذة وموفرة .. طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج بمذاق شهي

كفتة الكوسة بالدجاج
كفتة الكوسة بالدجاج
اسماء محمد

تعد كفتة الكوسة بالدجاج من الأكلات الشهية وفى نفس الوقت تساعد على توفير الميزانية حيث إنها توفر نصف كمية الفراخ المستخدمة فى الأكلات التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كفتة الكوسة بالدجاج 

 كوسة مبشورة

 صدور دجاج مفرومة

 ملح 

فلفل اسود

 بابريكا

 بهارات

 بصل

 ثوم

 كزبرة خضراء

 جبنة موتزاريلا للحشوة

 كزبرة

 شبت

 بقسماط مطحون

 زيت للقلي

شرائح شبسي للتقديم

طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج

افرمي البصل والثوم مع الملح والفلفل الأسود في الكبة ثم ضعي الدجاج المفروم.

أضيفي كل البهارات والكزبرة ثم تخلط مع الكوسة المبشورة وقليل من البقسماط.

شكلي الكفتة أقراص أو دوائر ثم اغمسيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تصل للون الذهبي وتقدم مع الخبز والكاتشب والشيبسي.

كفتة الكوسة بالدجاج طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج طريقة عمل كفتة الكوسة طريقة عمل كفتة الشيف شربيني

