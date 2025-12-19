لذيذة وموفرة .. طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج بمذاق شهي

تعد كفتة الكوسة بالدجاج من الأكلات الشهية وفى نفس الوقت تساعد على توفير الميزانية حيث إنها توفر نصف كمية الفراخ المستخدمة فى الأكلات التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كفتة الكوسة بالدجاج

كوسة مبشورة

صدور دجاج مفرومة

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بهارات

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

جبنة موتزاريلا للحشوة

كزبرة

شبت

بقسماط مطحون

زيت للقلي

شرائح شبسي للتقديم

طريقة عمل كفتة الكوسة بالدجاج

افرمي البصل والثوم مع الملح والفلفل الأسود في الكبة ثم ضعي الدجاج المفروم.

أضيفي كل البهارات والكزبرة ثم تخلط مع الكوسة المبشورة وقليل من البقسماط.

شكلي الكفتة أقراص أو دوائر ثم اغمسيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت الساخن حتى تصل للون الذهبي وتقدم مع الخبز والكاتشب والشيبسي.