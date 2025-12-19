احترس منها.. إهمال هذه المشكلات يعرضك للإصابة بأمراض القلب

يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أسباب أمراض القلب للتمكن من الوقاية منها.



قد تُسبب مشاكل القلب، مثل تندب عضلة القلب أو إصابتها أو انسداد الشرايين، أمراض القلب بجانب بعض العادات السيئة وبعض الأدوية .

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك فإن اهمال علاج ببعض المشكلات الصحية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

مشاكل وراثية ويمكن الوقاية بالعدان الصحيحة والمتابعة الدورية

مشاكل الكلى بمختلف أنواعها

العدوى في الجسم بما في ذلك تلك التي تحدث خارج القلب

مشاكل الغدة الدرقية

أمراض المناعة الذاتية

مضاعفات الحمل

الشيخوخة وتدهور وظائف الجسم بسرعة

بعض الأدوية، مثل العلاج الكيميائي

استخدام المواد المسببة للإدمان بمختلف انواعها

ارتفاع ضغط الدم.