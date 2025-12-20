ضبط 2 طن زيت طعام فاسد ومجهول المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية شرق تلا

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 2 طن زيت طعام فاسد ظاهريًا ومجهول المصدر وبدون أي بيانات، بالإضافة إلى 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إعدام 520 كيلوجرامًا من المواد الغذائية والخامات الفاسدة لمنع تداولها أو استخدامها في التصنيع الغذائي.

وجاءت الحملة ضمن خطة إدارة الوقائي بقيادة الدكتور محمد العسكري، و من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمنوفية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، بمشاركة إيهاب مجدي، مفتش أغذية بمركز تلا ومأمور ضبط قضائي، وبالاشتراك مع إدارة تموين تلا، برئاسة هانم علام، مدير إدارة تموين تلا، ونشوى محمود، رئيس قسم حماية المستهلك بالإدارة، حيث تم مداهمة أحد المخازن غير المرخصة شرق مدينة تلا، والتحفظ على الكميات المضبوطة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والعرض على النيابة العامة بتلا، والتي باشرت التحقيق وقيدت القضايا تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مديرية الشئون الصحية لا تدخر جهدًا في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمخازن، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.