أول ليلة من رجب .. لا تضيعها فلا تعلم ماذا يحدث فيها

اول ليلة من رجب ، هناك ليلة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الليالي.

أول ليلة من رجب

تستقبل دار الإفتاء المصرية اليوم هلال شهر رجب وذلك بعد مغرب اليوم، فأوعى اليوم السبت تعدي منك الليلة، فاليوم أول ليلة من الليالي التى تتحقق فيها الامنيات وتجاب فيها الدعوات وتفتح فيها السماء وهى أول ليلة فى شهر رجب".

فقال النبي صلى اللى عليه عليه وسلم خمس ليالي تجاب فيها الدعوات وتفتح فيها السماء من جملتها الليلة الأولى من شهر رجب.

حقيقة استجابة الدعاء فى أول ليلة من رجب

قالت دار الإفتاء، إن الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستحبٌّ، فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الدعاء في أول شهر رجب مستجاب؟» بما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن عبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان».

وأكدت أن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله- تعالى-: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» [البقرة: 186].

ونقلت قول الإمام الشافعي- رضي الله عنه- في كتابه "الأم" (1/ 264): «وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ».

فضل شهر رجب

وردت آثار كثيرة في شهر رجب، فبعضها ضعيف وبعضها صحيح ولكن هى فى مجملها تدل على أفضلية هذا الشهر العظيم، فورد عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال: "خمس ليالِ لا ترد فيهن الدعاء أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر وليلة الجمعة".

شهر رجب وشعبان هما بمثابة الاستعداد لشهر رمضان فمن يدرب نفسه على العبادات والذكر وقراءة القرآن، فعندما يأتي عليه رمضان فيكون مستعدا بأن يُحصل أكثر فى رمضان عكس الذي لا يكون غير مستعد.

حكمة الله عز وجل أنه جعل للأيام أسرار وأفضلية وبعض الليالي على بعض الليالي، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها)).