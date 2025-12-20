قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
رياضة

تواريخ تتويج الزمالك بالبطولات في المواسم المختلفة .. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تواريخ تتويج الزمالك بالبطولات في المواسم المختلفة.

بطولات الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالتواريخ والأرقام .. الزمالك توج بـ 7 بطولات في 3 مواسم متتالية وليس في موسم واحد كما يردد البعض

 (بطولة في نهاية موسم 2001-2002 ، و4 بطولات في موسم 2002-2003 ، وبطولتين في بداية موسم 2003-2004)".

وكانت قد كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت والذي كان قريبا من ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة الماضية قبل أن تتجمد المفاوضات بشكل شبه كامل بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وما ترتب عليها من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

اتفاق قديم يتعطل بسبب الأزمات

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مسبق مع مسؤولي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية يقضي بانتقال حامد حمدان إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه إلا أن هذا الاتفاق أصبح مهددا في ظل المتغيرات الأخيرة سواء على مستوى أوضاع الزمالك المالية أو تألق اللاعب اللافت ما فتح الباب أمام عروض جديدة أكثر إغراءً.

شوبير: مفاوضات الزمالك شبه متوقفة

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية أن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان أصبحت شبه متوقفة بسبب الأزمات التي يمر بها النادي وعلى رأسها قرار إيقاف القيد الصادر من "فيفا".

وأوضح شوبير أن الأهلي لا يتحرك بمفرده في ملف الصفقة حيث يواجه منافسة قوية من نادي بيراميدز الذي دخل بقوة على خط المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.

الزمالك الاهلي نجوم الرياضه خالد طلعت

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

خلال الجولة

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية بالأقصر

وزير التموين

التموين تقرر إغلاق أحد مصانع تعبئة البوتاجاز لارتكابه مخالفات

وزير المالية

وزير المالية:هدفنا الاستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

