تواريخ تتويج الزمالك بالبطولات في المواسم المختلفة .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تواريخ تتويج الزمالك بالبطولات في المواسم المختلفة.

بطولات الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالتواريخ والأرقام .. الزمالك توج بـ 7 بطولات في 3 مواسم متتالية وليس في موسم واحد كما يردد البعض

(بطولة في نهاية موسم 2001-2002 ، و4 بطولات في موسم 2002-2003 ، وبطولتين في بداية موسم 2003-2004)".

وكانت قد كشفت مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات الأبيض مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت والذي كان قريبا من ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة الماضية قبل أن تتجمد المفاوضات بشكل شبه كامل بسبب الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وما ترتب عليها من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

اتفاق قديم يتعطل بسبب الأزمات

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مسبق مع مسؤولي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية يقضي بانتقال حامد حمدان إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه إلا أن هذا الاتفاق أصبح مهددا في ظل المتغيرات الأخيرة سواء على مستوى أوضاع الزمالك المالية أو تألق اللاعب اللافت ما فتح الباب أمام عروض جديدة أكثر إغراءً.

شوبير: مفاوضات الزمالك شبه متوقفة

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية أن مفاوضات الزمالك لضم حامد حمدان أصبحت شبه متوقفة بسبب الأزمات التي يمر بها النادي وعلى رأسها قرار إيقاف القيد الصادر من "فيفا".

وأوضح شوبير أن الأهلي لا يتحرك بمفرده في ملف الصفقة حيث يواجه منافسة قوية من نادي بيراميدز الذي دخل بقوة على خط المفاوضات خلال الأيام الأخيرة.