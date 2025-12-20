مقرر أممي سابق: استمرار الانتهاكات في غزة ينسف مسار السلام

قال الدكتور ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق المعني بأوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تعديات وانتهاكات جسيمة، تصل إلى حد الإبادة الجماعية، يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجاد لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاقات المطروحة، بدل الاكتفاء بالدعوات والبيانات.

الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأضاف فولك، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يتحدث عن اتفاقية شرم الشيخ وعن ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية وتستمر الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية دفع هذه التطورات الخطيرة نحو مسار سياسي أكثر فاعلية.

وقف الإبادة الجماعية

وأوضح أن المرحلة الثانية يجب أن تكون محل مباحثات حقيقية، وألا تتحول إلى أداة تعرقل مسار السلام الذي تم الاتفاق عليه، مؤكدًا أن هناك إنجازات تحققت بالفعل، إلا أن أهمها يجب أن يكون وقف الإبادة الجماعية، باعتباره المدخل الأساسي لأي مسار سياسي جاد.

علاقة واضحة بين التحركات المتسارعة

وأشار إلى ضرورة وجود علاقة واضحة بين التحركات المتسارعة دبلوماسيًا وبين الترتيبات والتنظيمات التي تفتح المجال أمام السلام، محذرًا من أن الخطر القائم يتمثل في عدم قبول إسرائيل فتح صفحة جديدة مع الشعب الفلسطيني، وهو ما قد يؤدي إلى فرض شروط إسرائيلية في المراحل المقبلة، بما يهدد فرص تحقيق سلام عادل ودائم.