رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
صحة الشيوخ: إرسال القافلة الطبية إلى السودان تجسيد للدور الإنساني لمصر

أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإطلاق القافلة الطبية المصرية إلى السودان، معتبرًا أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتُعد مثالاً حيًا على التضامن المصري المستمر مع الأشقاء في السودان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي في هذا البلد الشقيق.

وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه القافلة تمثل خطوة مهمة في دعم الشعب السوداني في وقت يحتاج فيه إلى كل مساعدة ممكنة، حيث تشمل القافلة أدوية ومستلزمات طبية في التخصصات النادرة، بالإضافة إلى تجهيزات طبية وأسطوانات أكسجين، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي في السودان، خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الطبي هناك.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هذا الدعم يعكس التزام مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة في إفريقيا، حيث تؤكد هذه المبادرة استمرار الدور الريادي لمصر في قارة إفريقيا، وحرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين المصري والسوداني. وقال إن هذه الخطوة تعكس أيضًا عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين، فضلاً عن دور مصر البارز في تقديم الدعم في كافة المجالات الإنسانية والطبية.

وأشار النائب، إلى أن هذه القافلة الطبية تمثل تجسيدًا عمليًا للسياسة الخارجية المصرية، التي تحرص على دعم جيرانها في الظروف الصعبة، من خلال مساعدة السودان في التخفيف من تداعيات الأوضاع الصحية الراهنة.

وأوضح أن التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية يعكس مستوى التعاون العالي بين الجهات المصرية المختلفة لضمان وصول المساعدات الطبية إلى مكانها الصحيح.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعوب الشقيقة في قارة إفريقيا، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة التي تحرص دائمًا على تعزيز أواصر التعاون مع السودان وكل الدول الأفريقية.

