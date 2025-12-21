قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تطلق ThinkBook 16p G6 كحاسب محمول قوي للوسائط المتعددة

لينوفو
لينوفو
احمد الشريف

كشفت شركة لينوفو (Lenovo) عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة ThinkBook تحت اسم ThinkBook 16p G6، وهو حاسب محمول يستهدف فئة المستخدمين المحترفين وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى أداء قوي وتصميم عملي في الوقت نفسه. 

ويقدم الجهاز مواصفات متقدمة تجعله من أبرز الخيارات في فئة أجهزة الوسائط المتعددة والإنتاج الإبداعي لعام 2025.

شاشة عالية الدقة وتجربة بصرية مميزة

يأتي جهاز ThinkBook 16p G6 مزودًا بشاشة مقاس 16 بوصة من نوع IPS أو Mini LED بدقة تصل إلى 3.2K، مع معدل تحديث 165 هرتز ونسبة سطوع مرتفعة تمنح المستخدمين تجربة مشاهدة سلسة وغنية بالتفاصيل. 

كما تدعم الشاشة تغطية ألوان sRGB وDCI-P3 لتلبية متطلبات التصميم والوسائط المتعددة الاحترافية.

أداء قوي بمعايير احترافية

يعمل الحاسب بمعالجات AMD Ryzen 9 من الجيل الأحدث، مع إمكانية تزويده ببطاقـة رسومية NVIDIA GeForce RTX 4070، مما يوفر أداءً يسمح بتشغيل تطبيقات التصميم والمونتاج والألعاب الحديثة بكفاءة عالية. 

ويدعم الجهاز ذاكرة عشوائية حتى 32 جيجابايت LPDDR5X، إضافة إلى تخزين داخلي SSD بسعة 1 تيرابايت، بما يواكب متطلبات الأداء المكثف اليومية.

تصميم معدني وخصائص تبريد متقدمة

تميّزت لينوفو في هذا الطراز بتقديم تصميم معدني أنيق بوزن يقارب 1.9 كغ وسُمك لا يتجاوز 19 ملم، مما يجمع بين القوة وخفة الحمل. كما زُوّد الجهاز بنظام تبريد محسن يعتمد على مراوح مزدوجة ومنافذ تهوية واسعة للحفاظ على أداء مستقر أثناء الاستخدام الممتد.

تجربة استخدام متكاملة

يقدّم ThinkBook 16p G6 توليفة تجمع بين العمل والترفيه، مع لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وكاميرا Full HD مزودة بمستشعر IR لتسجيل الدخول عبر Windows Hello، ومكبرات صوت بدعم Dolby Atmos. 

ويحتوي الجهاز على مجموعة واسعة من المنافذ، بينها USB-C، HDMI 2.1، وقارئ للبطاقات SD، لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين.

موجه للمهنيين وصنّاع المحتوى

تستهدف لينوفو بهذا الإصدار فئة المحترفين في مجالات التصميم، المونتاج، والتعليم عن بعد، إلى جانب المستخدمين الذين يبحثون عن حاسب متعدد الاستخدامات يجمع الأداء القوي مع جودة العرض والصوت. 

ومن المقرر أن يتوفر ThinkBook 16p G6 في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026 بأسعار تبدأ من فئة الأجهزة الاحترافية المتوسطة.

لينوفو ThinkBook 16p G6 Lenovo

