أسئلة مستخدمي أليكسا في عام 2025 تكشف ما يشغل اهتمام العالم

كشفت شركة أمازون عن أكثر الأسئلة التي وجهها المستخدمون إلى مساعدها الصوتي أليكسا (Alexa) خلال عام 2025، في تقرير سنوي يسلط الضوء على اتجاهات الاهتمام والتفاعلات الرقمية حول العالم.

وأظهر التقرير أن استفسارات المستخدمين عكست مزيجًا من القضايا اليومية، والفضول حول الذكاء الاصطناعي، والمخاوف البيئية والصحية.

الذكاء الاصطناعي في صدارة الأسئلة

أوضحت أمازون أن فئة كبيرة من الأسئلة التي طُرحت على أليكسا هذا العام ارتبطت بالذكاء الاصطناعي وأثره على الوظائف والحياة اليومية، في مؤشر واضح إلى اتساع اهتمام المستخدمين بالتقنيات الناشئة.

كما لاحظت الشركة زيادة في الطلبات الصوتية المتعلقة بتفسير مصطلحات تقنية مثل النماذج التوليدية وأنظمة روبوتات الدردشة.

طابع يومي ومحتوى ترفيهي

إلى جانب الجانب التقني، أشارت أمازون إلى أن أسئلة المستخدمين حول الطقس، ووصفات الطبخ، وتنظيم الوقت تصدرت قائمة الاستخدامات اليومية للمساعد الصوتي.

كما شهد النظام ارتفاعًا في معدل الطلبات الترفيهية، مثل تشغيل الموسيقى أو الأفلام، إلى جانب البحث عن توصيات برامج الأطفال والمحتوى العائلي.

ازدياد الاهتمام بالسلامة والاستدامة

ووفقًا للتقرير، شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في الأسئلة المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة، حيث سأل المستخدمون عن سبل تقليل استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الأجهزة المنزلية.

كما سجلت أليكسا ارتفاعًا في الطلبات المرتبطة بالصحة النفسية والعادات اليومية الإيجابية، وهو ما وصفته أمازون بأنه "تحول في استخدام المساعدات الذكية نحو دعم الرفاه الرقمي للمستخدمين".

مؤشرات على تطور سلوك المستخدمين

أكدت أمازون أن تحليل بيانات المحادثات، دون حفظ أي محتوى شخصي يساعدها في تحسين أداء أليكسا وتطوير الخدمات الصوتية المستقبلية.

وأشارت الشركة إلى أن الاتجاهات المسجلة هذا العام تُظهر تطورًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع التقنيات الصوتية، حيث أصبحت تُستخدم بشكل أوسع في الحياة اليومية مقارنة بالسنوات السابقة.

مساعدات رقمية في قلب حياة المستخدم

منذ إطلاقها عام 2014، أصبحت أليكسا واحدة من أكثر المساعدات الصوتية استخدامًا عالميًا، إذ تعمل اليوم على ملايين الأجهزة المنزلية الذكية من إنتاج أمازون وشركائها.

وتعد قائمة أكثر الأسئلة السنوية التي تكشفها الشركة مؤشرًا دقيقًا على اهتمامات المجتمعات واتجاهات التكنولوجيا في كل عام.