قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مها أبو بكر: مسن المترو ارتكب 3 جرائم ضد الفتاة.. فيديو
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون عن كأس أمم أفريقيا: البطولة ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز

ماكرون عن كأس أمم أفريقيا القارة ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز
ماكرون عن كأس أمم أفريقيا القارة ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز
ملك ريان

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حماسه الكبير لمتابعة منافسات كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه البطولة تمثل لحظة مهمة ومميزة للقارة الأفريقية بأكملها، حيث تمتزج روح المنافسة الرياضية بالإثارة العاطفية التي تجعل الملاعب وقلوب الجماهير تهتز.

وأكد ماكرون أن كرة القدم ليست مجرد لعبة رياضية فحسب، بل هي لغة مشتركة تجمع الشعوب وتربط الثقافات المختلفة عبر القارة، مضيفا أن البطولة تمنح فرصة للاحتفال بالمواهب الشابة والتاريخ الرياضي الطويل للأمم المشاركة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن كأس أمم أفريقيا تعكس مستوى متقدما من التنظيم الرياضي والإبداع الفني في إدارة البطولات الكبرى، وأن مشاهدة هذه المنافسات تمنح شعورا بالفخر والإعجاب بقدرة الدول الأفريقية على تقديم بطولات عالمية المستوى.

كما شدد ماكرون على أن البطولة لا تقتصر على الفرق المشاركة فقط، بل تمتد لتشمل الجماهير والمشجعين الذين يتابعون كل مباراة بشغف، ويعيشون لحظات التشويق مع كل هدف يسجل وكل فرصة خطيرة تتاح على أرض الملعب.

وأضاف أن هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة لإظهار مهاراتهم الفردية والجماعية، وتساعد على تطوير كرة القدم في القارة بشكل عام، مؤكدا أن كل مباراة في البطولة تمثل فرصة للتعلم واكتساب الخبرات، وأن الفرق المشاركة يمكن أن تكون قدوة للأجيال الجديدة في عالم الرياضة.

 كما أعرب ماكرون عن أمله في أن تساهم البطولة في تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الدول الأفريقية، وأن تكون مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعوب المختلفة، وإظهار صورة إيجابية للقارة أمام العالم.

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى الجانب الاجتماعي للبطولة، مشيرا إلى أن كأس أمم أفريقيا ليست مجرد حدث رياضي، بل هي منصة للتلاقي الثقافي والاجتماعي، حيث يتعرف المشجعون والزوار على تقاليد وثقافات البلدان المختلفة، ويشعرون بروح الانتماء والفخر الوطني.

وأكد أن البطولة تمثل مناسبة للاحتفال بالتنوع الأفريقي وإبراز النجوم الصاعدين الذين قد يشكلون مستقبل كرة القدم على المستوى الدولي، وأن كل مباراة تحمل رسالة سلام ومنافسة نزيهة بعيداً عن أي خلافات.

واختتم ماكرون تصريحاته بتمني التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، معربا عن ثقته في أن كأس أمم أفريقيا ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير وستواصل إلهام الأجيال القادمة في حب كرة القدم والرياضة بشكل عام، وأن روح المنافسة والشغف التي تظهر على الملاعب ستظل مصدر فخر للقارة الأفريقية وشعوبها.

ماكرون كأس عاجل عواجل ملعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ترشيحاتنا

زراعة الشيوخ

زراعة الشيوخ توصي بتأجيل تطبيق زيادة القيمة الإيجارية للأراضي

سامي سوس

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لحماية الاقتصاد

الرئيس السيسي

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد