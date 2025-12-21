ماكرون عن كأس أمم أفريقيا: البطولة ستجعل الملاعب وقلوبنا تهتز

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حماسه الكبير لمتابعة منافسات كأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه البطولة تمثل لحظة مهمة ومميزة للقارة الأفريقية بأكملها، حيث تمتزج روح المنافسة الرياضية بالإثارة العاطفية التي تجعل الملاعب وقلوب الجماهير تهتز.

وأكد ماكرون أن كرة القدم ليست مجرد لعبة رياضية فحسب، بل هي لغة مشتركة تجمع الشعوب وتربط الثقافات المختلفة عبر القارة، مضيفا أن البطولة تمنح فرصة للاحتفال بالمواهب الشابة والتاريخ الرياضي الطويل للأمم المشاركة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن كأس أمم أفريقيا تعكس مستوى متقدما من التنظيم الرياضي والإبداع الفني في إدارة البطولات الكبرى، وأن مشاهدة هذه المنافسات تمنح شعورا بالفخر والإعجاب بقدرة الدول الأفريقية على تقديم بطولات عالمية المستوى.

كما شدد ماكرون على أن البطولة لا تقتصر على الفرق المشاركة فقط، بل تمتد لتشمل الجماهير والمشجعين الذين يتابعون كل مباراة بشغف، ويعيشون لحظات التشويق مع كل هدف يسجل وكل فرصة خطيرة تتاح على أرض الملعب.

وأضاف أن هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة لإظهار مهاراتهم الفردية والجماعية، وتساعد على تطوير كرة القدم في القارة بشكل عام، مؤكدا أن كل مباراة في البطولة تمثل فرصة للتعلم واكتساب الخبرات، وأن الفرق المشاركة يمكن أن تكون قدوة للأجيال الجديدة في عالم الرياضة.

كما أعرب ماكرون عن أمله في أن تساهم البطولة في تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الدول الأفريقية، وأن تكون مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعوب المختلفة، وإظهار صورة إيجابية للقارة أمام العالم.

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى الجانب الاجتماعي للبطولة، مشيرا إلى أن كأس أمم أفريقيا ليست مجرد حدث رياضي، بل هي منصة للتلاقي الثقافي والاجتماعي، حيث يتعرف المشجعون والزوار على تقاليد وثقافات البلدان المختلفة، ويشعرون بروح الانتماء والفخر الوطني.

وأكد أن البطولة تمثل مناسبة للاحتفال بالتنوع الأفريقي وإبراز النجوم الصاعدين الذين قد يشكلون مستقبل كرة القدم على المستوى الدولي، وأن كل مباراة تحمل رسالة سلام ومنافسة نزيهة بعيداً عن أي خلافات.

واختتم ماكرون تصريحاته بتمني التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة، معربا عن ثقته في أن كأس أمم أفريقيا ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير وستواصل إلهام الأجيال القادمة في حب كرة القدم والرياضة بشكل عام، وأن روح المنافسة والشغف التي تظهر على الملاعب ستظل مصدر فخر للقارة الأفريقية وشعوبها.