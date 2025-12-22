فطار اليوم.. طريقة عمل العجة بخطوات سريعة

العجة من الأكلات المصرية الشرقية التي يمكن وضعها على مائدة الإفطار وتناولها في فصل الشتاء، لغناها بالعناصر الغذائية وتمد الجسم بالطاقة وتساعد على التدفئة، كما تعمل على بناء العضلات وتحسين المناعة ضد الأمراض.

لذا نستعرض طريقة العجة في التقرير التالي وفقا للشيف نجلاء الشرشابي بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات العجة

4 بيضات

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم

1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء (اختياري)

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

رشة شطة (اختياري)

زيت للقلي

طريقة تحضير العجه:

1. في بولة، اخفقي البيض كويس.

2. أضيفي البصل، الثوم، الخضرة، والدقيق وقلّبي لحد ما الخليط يتجانس.

3. تبّلي بالملح والفلفل والكمون والشطة.

4. سخّني الزيت في طاسة على نار متوسطة.

5. اسكبي خليط العجة في الطاسة وافرديه.

6. اتركيها تتحمر من تحت، ثم اقلبيها على الناحية التانية لحد ما تستوي وتاخد لون دهبي.

7. ارفعيها وقدميها سخنة مع عيش بلدي وسلطة.