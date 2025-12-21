وزير خارجية أنجولا: الشراكة الأفريقية الروسية مستمرة وتعزيز التنمية أولوية للقارة

قال تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، إن مشاركته في اجتماعات منتدى الشراكة الروسية الأفريقية تأتي لتمثيل بلاده، إلى جانب تمثيل رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تتولاها أنجولا في المرحلة الحالية، موضحًا أن الرئيس جواو لورينسو يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، بينما يتولى هو رئاسة المجلس التنفيذي، وهو ما يفسر حضوره بهذه الصفة.

وأوضح أنطونيو، خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد متابعة الجلسة الأولى، تبيّن أن الخطوات الثابتة التي انطلقت منذ اللقاء الأول في سوتشي، وكذلك الاجتماع الذي عُقد في سان بطرسبورج في إطار الشراكة الإفريقية-الروسية، لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو تقييم ما تم إنجازه من القرارات التي اتُّخذت في المنصتين، ومراجعة آليات تنفيذها أو استكمال ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن القضايا الكبرى ومجالات الشراكة محددة بوضوح، وكثيرًا منها كان قائمًا بالفعل على المستوى الثنائي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التعاون.