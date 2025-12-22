قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زراعة الأقصر تحسم الجدل: النمل الأبيض بريء من انهيار المنازل

النمل الأبيض
النمل الأبيض
محمد البدوي

نفى المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، ما تردد حول تسبب حشرة النمل الأبيض في انهيار بعض المنازل بعدد من قرى المحافظة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع علمية.

مادة السليلوز الموجودة في الأخشاب

وأوضح فؤاد أن النمل الأبيض حشرة موجودة بطبيعتها في المناطق الجبلية، وتعيش أسفل سطح الأرض على أعماق كبيرة قد تصل إلى 25 مترًا، حيث تعتمد في غذائها على مادة السليلوز الموجودة في الأخشاب وبعض الأقمشة، ولا تمثل خطرًا على المباني المشيدة بالطوب اللبن أو الخرسانة.

 المنازل والمنشآت المعتمدة 

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن تأثير النمل الأبيض يقتصر فقط على المنازل والمنشآت المعتمدة على الأخشاب، والتي قد تتعرض للضعف بمرور الوقت في حال إهمال المكافحة، بينما لا يمكن أن يكون سببًا مباشرًا لانهيار المنازل الحديثة أو المبنية بمواد صلبة.

 تهالك شديد وقدم في البناء

وأكد فؤاد أن أعمال مكافحة النمل الأبيض مستمرة طوال العام، مشددًا على أن المنازل التي انهارت مؤخرًا في بعض قرى الأقصر كانت تعاني من تهالك شديد وقدم في البناء، وهو السبب الرئيسي وراء سقوطها، وليس انتشار الحشرة كما أُشيع.

 الجمعيات الزراعية

وأضاف أن الجهات المختصة تتعامل بشكل فوري مع أي بلاغات تخص ظهور النمل الأبيض، موضحًا أن جهود المكافحة تتركز أسفل المنازل نظرًا لطبيعة الحشرة التي تخرج من باطن الأرض، داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عبر الجمعيات الزراعية فور الاشتباه في وجودها، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وحماية ممتلكاتهم.

محمد فؤاد الزراعة وزارة الزراعة النمل الأبيض حشرة النمل الأبيض

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

