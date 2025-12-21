قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
طالب أنقذ القطر.. تدخل بطولي للطفل مَهد يمنع حادثا وينقذ مئات الأرواح
بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025
بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي غداً
ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز
لقاء سويدان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن الجمهور
مقصية عالمية.. أيوب الكعبي يسجل الهدف الثاني للمغرب في مرمى جزر القمر بافتتاح كأس الأمم الإفريقية
هاني أبو ريدة يجتمع بالمنتخب قبل مواجهة زيمبابوي غداً
قبل نهاية الأسبوع .. جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 وقيم الرواتب بعد الزيادة
توك شو

الصحة النفسية تكشف: العنف المدرسي انعكاس لإيذاء سابق يتعرض له الأطفال

العنف المدرسي
العنف المدرسي
محمد البدوي

أكدت الدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن الأطفال الذين يمارسون العنف ضد زملائهم داخل المدارس يكونون في كثير من الأحيان قد مرّوا بتجارب قاسية من الإيذاء الجسدي أو النفسي في مراحل سابقة من حياتهم.

 السلوك العدواني 

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أوضحت جابر أن السلوك العدواني لدى بعض الأطفال لا ينشأ من فراغ، بل يكون نتيجة مباشرة لتعرضهم للعنف، ما يدفعهم لاكتساب هذا النمط من التصرفات وإعادة إنتاجه في تعاملهم مع الآخرين.

محتوى بصري غير ملائم

وأضافت أن تعرض الأطفال لمحتوى بصري غير ملائم، خاصة المشاهد العنيفة، يسهم بشكل كبير في ترسيخ هذه السلوكيات، حيث يميل الطفل إلى تقليد ما يراه دون إدراك لعواقبه، وهو ما قد يؤثر سلبًا على شخصيته وسلوكه مع التقدم في العمر.

دور الأسرة والمؤسسات التعليمية

وشددت نائب رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية على أن أي طفل يرتكب سلوكًا عنيفًا أو جريمة يكون قد تعرض بشكل أو بآخر لإيذاء سابق، مؤكدة أن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في المتابعة والتوعية والاحتواء النفسي يُعد عاملًا أساسيًا للوقاية من تفشي هذه الظواهر داخل المجتمع.

الصحة الإيذاء الجسدي وزارة الصحة الأمانة العامة للصحة النفسية

