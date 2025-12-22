أخبار الوادي الجديد| اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.. الأوقاف تناقش إجراءات تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي - صناعي - التعليم المزدوج)، ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير المقبل.



مواعيد امتحانات صفوف النقل

وتنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهنى اعتبارًا من يوم الخميس 15 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات، للتأكيد على الإجراءات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحانات.

أوقاف " الداخله بالوادي الجديد" تناقش إجراءات تعزيز الانضباط الإدارى والدعوى بالداخلة

عقدت إدارة أوقاف الداخله بمحافظة الوادي الجديد اجتماعاً موسعاً ضم الأئمة والمفتشين بالإدارة، لبلورة رؤية مستقبلية تضمن أعلى مستويات الانضباط داخل بيوت الله، وذلك في إطار سعي مديرية أوقاف الوادي الجديد للارتقاء بمنظومة العمل الدعوي والإداري، وتنفيذاً لتوجيهات مدير عام المديرية فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح.

التشديد على الزى الرسمى للائمة والخطباء

​شهد الاجتماع طرح حزمة من التوجيهات الصارمة والواضحة التي تهدف إلى وضع المساجد في أبهى صورها، ومن أبرزها ​سمت الإمام وهيبته من خلال التشديد على أن "الزي الأزهري" ليس مجرد نظام رسمي، بل هو هوية بصرية تعكس وقار المؤسسة الدينية، مما يستوجب الالتزام الكامل به في كافة الأوقات، و​قدسية الوقت والانضباط: التوجيه بضبط منظومة الحضور والانصراف بدقة متناهية، مع اعتبار التواجد في المسجد أمانة شرعية ووظيفية لا تقبل القسمة على اثنين.

كما شملت التوجيهات ​عمارة المساجد وتعهدها بالرعاية، والتأكيد على أن نظافة المسجد هي عنوان القائمين عليه؛ لذا وجهت الإدارة بضرورة المتابعة اللحظية لكل ركن في بيوت الله، و​حماية المنبر ونشر الوسطية: الالتزام التام بموضوعات الخطبة الموحدة والوقت المحدد، وتكثيف الأنشطة القرآنية والدروس العلمية، لضمان محاصرة الفكر المتطرف ونشر سماحة الإسلام، و​التواصل المجتمعي الفعال وحث الأئمة على أن يكونوا قدوة في مناطقهم، مع ضرورة حسن استقبال المصلين وتذليل أي عقبات تواجههم داخل المسجد.

تسيير قوافل تفتيش مفاجئة على المساجد

​كما أعلنت الإدارة عن تسيير "قوافل تفتيشية مفاجئة" تجوب مساجد مدينة موط وقراها على مدار الساعة، مؤكدة أن "المكافأة للمجتهد والمساءلة للمقصر" هي القاعدة الأساسية للمرحلة المقبلة، ولن يُسمح بأي تراخٍ يمس قدسية العمل المسجدي.

رئيس مركز الفرافرة يتفقد محطة الكهرباء ويتابع الصيانة وانتظام عمل وحدات التوليد



تفقد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد محطة كهرباء الفرافرة يرافقه المهندس ابراهيم محمد مصطفي مدير المحطة وذلك للتأكد من الانتهاء من عمرة وحدة التوليد بقدرة 2,5 ميجا ودخولها الخدمة بعد عمل الاختبارات اللازمة بالإضافة إلى متابعة موقف إنهاء اعمال صيانة الوحدة الكاتلر بلر بقدرة 5 ميجا في نهاية شهر يناير 2026 وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك.



وتابع رئيس مركز الفرافرة، استكمال أعمال صيانة وحدة توليد قدرة 3,8 ميجا والمقرر الانتهاء منها خلال شهر مارس 2026 ومتابعة وصول وحدة توليد قدرة 2,5 ميجا من مجمع كهرباء مركز الداخلة خلال الايام القادمة مع التأكد من وصول جميع قطع غيار صيانه وحدات التوليد الجاري تركيبها استعداداً لاستقبال صيف 2026 وقدم الشكر لجميع العاملين بقطاع الكهرباء بمركز الفرافرة علي المجهود العظيم المبذول لاستقرار التيار الكهربائي.