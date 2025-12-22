جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ـ 2026 فى الوادى الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك لصفوف الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير القادم.



وتم تحديد مواعيد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي:

- يوم الخميس الموافق 2026/1/15 المادة الأولى اللغة العربية والتربية دينية

- يوم السبت الموافق 2026/1/17 مادة الدراسات الاجتماعية

- يوم الأحد الموافق 2026/1/18 مادة اللغة الإنجليزية

- يوم الثلاثاء الثلاثاء الموافق 2026/1/20 مادة الهندسة والتربية الفنية

- يوم الأربعاء الموافق 2026/1/21 مادة الجبر والإحصاء وكمبيوتر تعليمي (للطلبة المنتظمين)

- يوم الخميس الموافق 2026/1/22 مادة العلوم والتربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

- موعيد امتحانات المستوى الرفيع والتربية الرياضية

وقررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عقد امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات تؤدى يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/13 طبقا للجدول المرفق وكذلك تخصيص عشرون دقيقة من زمن اجابة مادة اللغة العربية للإملاء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت المديرية على إجراء امتحان العملي لمادة التربية الرياضية بالمدارس الرياضية بالتنسيق بين التوجيه العام للمادة والمدارس الرياضية طبقاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن وبالنسبة الأنشطة الاختيارية يُطبق فيها القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011م والمعدل بالقرار رقم 377 في 2017/10/10 م ، والقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024م.