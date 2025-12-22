قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الفراعنة على طريق الفوز.. ملامح خطة حسام حسن لـ عبور زيمبابوي

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خطة الفوز لمنتخب الفراعنة في مواجهة زيمبابوي ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية المقررة اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية. 

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني عن تعليمات حسام حسن الأخيرة للاعبين مؤكدًا أن المدرب شدد على ضرورة الضغط المبكر على دفاع زيمبابوي منذ البداية، بهدف تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الجهاز الفني للفريق المنافس ويمنح الفراعنة الثقة.

وأوضح المصدر أن حسام حسن يهدف من الفوز في المباراة الافتتاحية إلى بناء زخم معنوي للفريق وتسهيل مهمة التأهل للدور المقبل، مؤكدًا أن المدير الفني قرر الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، مع مفاجأة منتخب زيمبابوي بالضغط بطول الملعب منذ اللحظات الأولى للمباراة.

وتعد هذه المواجهة فرصة للفراعنة لتأكيد جاهزيتهم الفنية، وتحقيق بداية قوية في البطولة التي يسعى من خلالها المنتخب لاستعادة لقب أمم إفريقيا وإضافة النجمة الثامنة على قميص

إنجاز تاريخي للعميد

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري ليكرر إنجاز مونديال 1990 حيث يشارك العميد في كأس العالم المقبلة للمرة الثانية بعدما سبق له الظهور لاعبا ويشارك هذه المرة مديرا فنيًا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزيمبابوي 

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا حيث سبق أن تواجه المنتخبان في 13 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي بينما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا في شباك زيمبابوي في حين استقبلت شباكه 11 هدفا وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مناسبتين الأولى خلال نسخة 2004 التي أقيمت في تونس ونجح خلالها منتخب مصر في الفوز بنتيجة 2-1 بينما جاءت المواجهة الثانية في نسخة 2019 وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة القارية أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم إفريقيا منتخب زيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي: تعديلات نقابة المهن الرياضية متوافقة مع الدستور

النائب مصطفى أبو زهرة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

أبو زهرة عن تعديلات قانون المهن الرياضية: خطوة لضبط المنظومة

الرئيس السيسي

برلمانية: تحسين مؤشرات الدين تعزز قدرة الدولة دون المساس بالمواطنين

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد