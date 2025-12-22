الفراعنة على طريق الفوز.. ملامح خطة حسام حسن لـ عبور زيمبابوي

وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خطة الفوز لمنتخب الفراعنة في مواجهة زيمبابوي ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية المقررة اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي جنوب إفريقيا وأنجولا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني عن تعليمات حسام حسن الأخيرة للاعبين مؤكدًا أن المدرب شدد على ضرورة الضغط المبكر على دفاع زيمبابوي منذ البداية، بهدف تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الجهاز الفني للفريق المنافس ويمنح الفراعنة الثقة.

وأوضح المصدر أن حسام حسن يهدف من الفوز في المباراة الافتتاحية إلى بناء زخم معنوي للفريق وتسهيل مهمة التأهل للدور المقبل، مؤكدًا أن المدير الفني قرر الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، مع مفاجأة منتخب زيمبابوي بالضغط بطول الملعب منذ اللحظات الأولى للمباراة.

وتعد هذه المواجهة فرصة للفراعنة لتأكيد جاهزيتهم الفنية، وتحقيق بداية قوية في البطولة التي يسعى من خلالها المنتخب لاستعادة لقب أمم إفريقيا وإضافة النجمة الثامنة على قميص

إنجاز تاريخي للعميد

وأصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم بعد الراحل محمود الجوهري ليكرر إنجاز مونديال 1990 حيث يشارك العميد في كأس العالم المقبلة للمرة الثانية بعدما سبق له الظهور لاعبا ويشارك هذه المرة مديرا فنيًا.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزيمبابوي

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي في مواجهة تحمل طابعا تاريخيا حيث سبق أن تواجه المنتخبان في 13 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالها الفراعنة الفوز في 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي بينما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وسجل منتخب مصر 21 هدفا في شباك زيمبابوي في حين استقبلت شباكه 11 هدفا وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان في مناسبتين الأولى خلال نسخة 2004 التي أقيمت في تونس ونجح خلالها منتخب مصر في الفوز بنتيجة 2-1 بينما جاءت المواجهة الثانية في نسخة 2019 وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة القارية أمام منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.