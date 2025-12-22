قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
أخبار البلد

بابا الفاتيكان للكوريا الرومانية: كنيسة أكثر إرسالية وشركة حيّة في خدمة العالم

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

استقبل صباح اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، في قاعة البركات بالقصر الرسولي، أعضاء الكوريا الرومانية، لتبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. في لقاء حمل في طيّاته رؤية رعوية واضحة لمستقبل العمل الكنسي.

وفي كلمته، استهلّ الحبر الأعظم بلفتة وفاء مؤثرة إلى سلفه الراحل قداسة البابا فرنسيس، مؤكدًا أنّ صوته النبوي، ونهجه الرعوي سيظلان مرجعًا محفزاً لمسيرة الكنيسة، لتبقى متمحورة حول رحمة الله، ومنفتحة على الجميع، ولا سيّما الفقراء، والمهمشين.

الرسالة والشركة

وتركّز خطاب الأب الأقدس حول محورين أساسيين: الرسالة والشركة. فعلى صعيد الرسالة، شدّد قداسته على أنّ الكنيسة إرسالية بطبيعتها، وأنّ الخروج هو السمة الجوهرية لإلهٍ بادر بلقاء الإنسان في سرّ التجسّد، داعيًا إلى أن تتحوّل الهياكل، والمؤسسات الكنسية إلى أدوات حيوية في خدمة التبشير، لا عوائق إدارية، مطالبًا بكوريا رومانية تتجاوز حدود الإدارة العادية، لتواكب التحديات الاجتماعية، والرعوية المعاصرة بروح خلاقة ومسؤولة.

أما في ما يخصّ الشركة، فقد حذّر بابا الكنيسة الكاثوليكية من أشباح الانقسام، ومخاطر الأدلجة، والصراعات الداخلية، مؤكدًا أنّ الشركة الكنسية لا تُختزل في النصوص، والوثائق، بل تتجسّد في ممارسات يومية، وعلاقات إنسانية صادقة.

وفي هذا السياق، طرح قداسة البابا تساؤلًا مباشرًا على الحاضرين: هل نحن قادرون على بناء علاقات أخوّة وصداقة حقيقية داخل الكوريا؟".

وفي نبرة اتّسمت بالصراحة والنقد البنّاء، دعا عظيم الأحبار إلى ارتداد شخصي، وجماعي يتجاوز هوس الظهور، والمصالح الفردية، مذكّرًا بأنّ الكنيسة ليست بستانًا خاصًا، بل خميرة للأخوّة الشاملة في عالم يرزح، تحت وطأة العنف، والانقسامات، والعدوانية الرقمية، والسياسية.

واختتم البابا قداسة لاون الرابع عشر كلمته، مستشهدًا باللاهوتي ديتريش بونهوفر حول تواضع الله الذي لا يخجل من ضعف الإنسان، معربًا عن أمله في أن يكون عيد الميلاد المجيد مناسبة لتجدّد النور، والسلام في قلوب المؤمنين، والعالم أجمع.

قداسة البابا لاون قداسة البابا لاون الرابع عشر أعضاء الكوريا الرومانية الميلاد البابا فرنسيس الكنيسة

