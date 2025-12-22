قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
تعرف على أسماء متوفى ومصابى حادث تصادم سيارة بتوك توك بأسوان

محمد عبد الفتاح

نستعرض أسماء متوفى ومصابى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بالطريق الواصل بين قريتى عنيبة ومصمص شمال شرق أسوان .

وتبين بالتحريات الأولية أن المتوفين هم: هند . أ 27 سنة، ومحمد . ق عمره سنه ونصف، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو العمومية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهما على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم لأهليتهم.

بينما الأطفال الـ3 مصابين هم : ملك . ق 7 سنوات، وياسين . ق 10 سنوات، ويسر . م 3 سنوات، وجميع إصابتهم  كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وكانت قد لقيت سيدة ونجلها مصرعها ، فيما أصيب 3 من أطفالها نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بالطريق الواصل بين قريتى عنيبة ومصمص شمال شرق أسوان .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل لا تحمل لوحات معدنية ومحملة بعدد من الجراكن البلاستيكية، ومركبة توك توك عند الطريق الواصل بين قريتي عنيبه ومصمص التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين بالمعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة وطفلها حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة مباشرة متأثرين بإصابتهم إثر الحادث، بينما أصيب عدد 3 أطفالها جراء الحادث أيضًا. 

