برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.. تجنّب الاستثمارات الكبيرة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حلّ المشاكل البسيطة في علاقتك لتتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع شريك حياتك، في العمل، ستتولى مسؤوليات متعددة وستنجح في تحقيق الأهداف، احرص على إدارة أموالك بحكمة واتباع نمط حياة صحي.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

لا تتهاون في جودة العمل، فستتلقى انتقادات من رؤسائك يُعدّ الجزء الأول من اليوم مناسبًا لإطلاق مشروع جديد أو استلام مهمة جديدة. عندما تُسند إليك الشركة مهمة جديدة، اعتبر ذلك دليلًا على تعزيز مهاراتك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

توخَّ الحذر عند تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والسكريات احرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة رغم ضغوط العمل، ستجد وقتًا للاسترخاء مع عائلتك. من الأفضل أيضًا عدم جلب ضغوط العمل إلى المنزل على كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية استشارة الطبيب.

برج العقرب عاطفيا

سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن علاقة جديدة في طور التكوين، خصصا الجزء الثاني من اليوم لمناقشة العلاقة مع الأهل كونا رومانسيين في تعاملكما، وشاركا مشاعر السعادة من خلال قضاء المزيد من الوقت معًا...

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في شراء عقار جديد، ولكن تجنّب الاستثمارات الكبيرة في سوق الأسهم. سينجح رجال الأعمال أيضاً في جمع الأموال من خلال المروجين.