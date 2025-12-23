قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.. تجنّب الاستثمارات الكبيرة

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حلّ المشاكل البسيطة في علاقتك لتتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع شريك حياتك، في العمل، ستتولى مسؤوليات متعددة وستنجح في تحقيق الأهداف، احرص على إدارة أموالك بحكمة واتباع نمط حياة صحي.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

لا تتهاون في جودة العمل، فستتلقى انتقادات من رؤسائك يُعدّ الجزء الأول من اليوم مناسبًا لإطلاق مشروع جديد أو استلام مهمة جديدة. عندما تُسند إليك الشركة مهمة جديدة، اعتبر ذلك دليلًا على تعزيز مهاراتك. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 توخَّ الحذر عند تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والسكريات احرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة رغم ضغوط العمل، ستجد وقتًا للاسترخاء مع عائلتك. من الأفضل أيضًا عدم جلب ضغوط العمل إلى المنزل على كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية استشارة الطبيب.

برج العقرب عاطفيا 

 سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بمعرفة أن علاقة جديدة في طور التكوين، خصصا الجزء الثاني من اليوم لمناقشة العلاقة مع الأهل كونا رومانسيين في تعاملكما، وشاركا مشاعر السعادة من خلال قضاء المزيد من الوقت معًا...  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في شراء عقار جديد، ولكن تجنّب الاستثمارات الكبيرة في سوق الأسهم. سينجح رجال الأعمال أيضاً في جمع الأموال من خلال المروجين.

