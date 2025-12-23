قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الكشف على 10725حالة فى قافلة بيطرية بشبين القناطر

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها قافلة بيطرية بقرية نوي بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري.


وقال الدكتور ايهاب النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت بحضور الدكتور هانى شمس مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت القافلة باجراء الفحص والكشف الطبي على مختلف الحيوانات وتقديم العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم فحصها والكشف عليها ، بالإضافة الى تقديم التوعية البيطرية لبعض الامراض وبخاصة مرض الحمى القلاعية وتوزيع ارشادات عامة للتعامل مع المرض .

واستهدفت القافلة اجراء الكشف والفحص على الحالات اشتملت على 45  حالة من الجاموس والابقار و 70 حالة من الاغنام والماعز و 24 حالة من الفصيلة الخيلية واستخدام جهاز السونار للكشف على عدد 25 حالة اخري من حيوانات المزرعة و  10725حالة من الطيور دجاج وبط وحمام وطيور زينة واجراء 18 حالة جراحة وقد تم اعطاء الدواء بالمجان لجميع الحالات.

جامعة بنها بنها قافلة بيطرية القليوبية شبين القناطر

