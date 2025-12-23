محافظ مطروح يتابع فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالاستزراع السمكي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بالاستزراع السمكى والتى تهدف إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى مع أهميتها كمورد إقتصادى وغذائى ، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور عادل خليل والدكتور خالد كمون والمهندسة مايسة الراجحى بإدارة التطوير والإرشاد بالجهاز والدكتور عمرو درويش مدير مركز البحوث الزراعية والمهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز الثروة السمكية والدكتور حمادة إبراهيم رئيس مركز البحوث التطبيقية ويحيى أحمد مدير إدارة تراخيص المستثمرين وأسامة مرسى مدير المكتبة العامة ورؤساء الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وعدد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وبعض المستثمرين والصيادين والمهتمين بالاستزراع السمكى.

وأوضح المهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الدورة التدريبية تستمر على مدار ثلاثة أيام من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى .

وكانت المحاضرة الأولى عن التعريف بالاستزراع السمكى وأنواعه ومستوياته للدكتور عادل خليل والمحاضرة الثانية عن الأمان الحيوى فى المزارع السمكية للدكتور خالد كمون

يذكر أن محافظة مطروح ذات امتداد ساحلي على البحر المتوسط بطول 450 كم من الحمام شرقا إلى السلوم غرباً مع تواجد بحيرات سيوة جنوبا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بكلية البنات بفرع جامعة الأزهر بمطروح ، وذلك بحضور الدكتور وليد خليفة عميد الكلية، والشيخ عطية سالم مدير قطاع الأزهر، والدكتور وليد الرفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة ، و أسامه المرسى مدير مكتبة مصر العامة .

وخلال الاحتفالية، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للسادة الحضور مشيدا بدعم المحافظ لفرع الجامعة بمطروح والدور الحيوي في افتتاح الكلية على أرض المحافظة، كما أشاد بدور اللغة العربية في ترسيخ القيم الثقافية والحضارية، مؤكدًا على الاهتمام بها وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات العلمية والثقافية، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات لغويًا وفكريًا.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة والمؤسسات التعليمية والأزهر الشريف، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية اللغة العربية والحفاظ على مكانتها، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الإنسان .