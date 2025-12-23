قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتابع فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالاستزراع السمكي

دورات الاستزراع السمكى
دورات الاستزراع السمكى
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء فاعليات الدورة التدريبية الخاصة بالاستزراع السمكى والتى تهدف إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى  مع أهميتها كمورد إقتصادى وغذائى ، وذلك بمكتبة مصر العامة  بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  والدكتور عادل خليل  والدكتور خالد كمون والمهندسة مايسة الراجحى  بإدارة التطوير والإرشاد بالجهاز والدكتور عمرو درويش مدير مركز البحوث الزراعية والمهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز  الثروة السمكية  والدكتور حمادة إبراهيم رئيس مركز البحوث التطبيقية ويحيى أحمد مدير إدارة تراخيص المستثمرين وأسامة مرسى مدير المكتبة العامة ورؤساء الجمعيات التعاونية  لصائدى الأسماك وعدد من  المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وبعض المستثمرين والصيادين والمهتمين بالاستزراع السمكى.

وأوضح المهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الدورة التدريبية  تستمر على مدار ثلاثة أيام من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى .
وكانت المحاضرة الأولى عن التعريف بالاستزراع السمكى وأنواعه ومستوياته  للدكتور عادل خليل والمحاضرة الثانية  عن الأمان الحيوى فى المزارع السمكية  للدكتور  خالد كمون 
يذكر أن محافظة مطروح ذات امتداد ساحلي على البحر المتوسط بطول 450 كم من الحمام شرقا إلى السلوم غرباً مع تواجد بحيرات سيوة جنوبا.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق  شهد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بكلية البنات بفرع جامعة الأزهر بمطروح ، وذلك بحضور الدكتور وليد خليفة عميد الكلية، والشيخ عطية سالم مدير قطاع الأزهر، والدكتور وليد الرفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة ، و أسامه المرسى مدير مكتبة مصر العامة .

وخلال الاحتفالية، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح للسادة الحضور مشيدا بدعم المحافظ لفرع الجامعة بمطروح والدور الحيوي في افتتاح الكلية على أرض المحافظة، كما أشاد بدور اللغة العربية في ترسيخ القيم الثقافية والحضارية، مؤكدًا على الاهتمام بها وتعزيز استخدامها في مختلف المجالات العلمية والثقافية، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات لغويًا وفكريًا.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار التعاون بين المحافظة والمؤسسات التعليمية والأزهر الشريف، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية اللغة العربية والحفاظ على مكانتها، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الإنسان .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الاستزراع السمكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

جانب من التوقيع

توقيع بروتوكول الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة لتوسيع نطاق التعاون

خلال استقبال وفد بنك تنزانيا

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من خبراء التخطيط والإدارة ببنك تنزانيا

رشا عبد العال

رئيس الضرائب: حزمة إلكترونية متكاملة لتصفية الشركات وأبلكيشن موبايل للتصرفات العقارية قريبا

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد