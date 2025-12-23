قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأساقفة يشارك في اليوم الروحي للخدمة السودانية بمناسبة رأس السنة

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، في اليوم الروحي الذي نظمته الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية، بمشاركة الخدام والقساوسة من مختلف الطوائف، وذلك بمناسبة الاحتفال برأس السنة.

جاء ذلك بحضور الأرشدياكون ياسر كوكو، أرشدياكون الخدمة السودانية بمصر، والكن القس مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقس الأسقفية بمنوف، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة في تأمله قائلاً: “في رسالة العبرانيين يعلن الله وعدًا قاطعًا لا يتغير: «لا أُهْمِلُكَ ولا أَتْرُكُكَ»، فجميع وعود الكتاب المقدس هي رسائل شخصية موجّهة إلينا، تعبّر عن رعاية الله وعنايته الدائمة. ومع بداية عام جديد، يقدّم لنا الرب أربعة وعود كتابية تُجدد الرجاء وتؤكد حضوره معنا. الوعد الأول: «وأنا معك أحفظك حيثما تذهب»، وهو إعلان إلهي بأن الله لا يتركنا مع نهاية عام ولا مع بدايته، بل يسير معنا حتى يتمم كل ما كلمنا به. لذلك ندخل العام الجديد بثقة، عالمين أن الله أمين في وعوده ولا يتخلى عن أولاده”.

واستكمل: “ويأتي الوعد الثاني ليؤكد المعنى نفسه: «لا تخافوا ولا ترهب وجوهكم.. لا أُهْمِلُكَ ولا أَتْرُكُكَ»، حيث يكرر الله وعده ليبدد الخوف ويزرع الطمأنينة في القلوب، خاصة ونحن نواجه عامًا جديدًا بما يحمله من تحديات. أما الوعد الثالث فهو دعوة لكل من ائتمنه الله على خدمة: «تشدّد وتشجّع واعمل»، فالرب لا يطلب منا بناء حجارة، بل بناء كنائس حيّة، تخدم وتحب وتشهد. وكل من دعاه الله للخدمة، يرافقه بقوته ولا يتركه يعمل وحده”.

وأضاف: “أما الوعد الرابع: «لا تخف لأني معك، لا تتلفّت لأني إلهك»، وهو الشعار الذي عاش به مؤمنو الكنيسة الأولى، ويجدده كاتب العبرانيين لتشجيع المؤمنين في كل زمان. هذا الوعد يتجاوز حدود الزمان والمكان، وقوته في أن الله نفسه يكون معنا في كل الظروف. قد نمر بخسائر، أو وحدة، أو أثقال وهموم، لكن الوعد الإلهي يبقى ثابتًا: لا أُهْمِلُكَ ولا أَتْرُكُكَ. لذلك نستمر في الإيمان والخدمة والرجاء، واثقين أن الذي وعد هو أمين، ومعنا دائمًا”.

واختتم القس ياسر موجهاً كلمته للخدام والقساوسة: “نرفع قلوبنا بالشكر لله من أجلكم ومن أجل خدماتكم، شاكرين الرب من أجل محبتكم وأمانتكم ومشاركتكم الفعّالة في الخدمة. ونصلي أن يكون ميلاد المسيح تجديد رجاء وقوة لحياتكم، وأن يحمل العام الجديد استخدامًا أعمق وأكثر من أجل كنيسته ولمجد اسمه”.

رئيس الأساقفة رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي الكنيسة ميلاد المسيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين ميكروباص بالشرقية

انجي حمادة

16 فبراير .. محاكمة إنجي حمادة في اتهامها بغسل الأموال

هيفاء وهبي ومحاميها شريف حافظ

هيفاء وهبي تتهم صفحات بترويج فيديوهات فاضحة لها وتؤكد: مفبركة بالذكاء الاصطناعي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد