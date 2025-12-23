قيادي بمستقبل وطن: توجيهات رئاسية حاسمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مسار الإصلاح المالي

أكد شريف النسيري الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، تعكس متابعة دقيقة ومباشرة من القيادة السياسية لكافة مفاصل المشهد الاقتصادي، وحرصًا واضحًا على تحصين الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة.

وأوضح النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تقوم على الانسجام بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، وضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن وحماية قدرته الشرائية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع والخدمات.

ولفت النسيري، إلى أن انخفاض معدلات التضخم يُعد مؤشرًا مهمًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية، لكنه في الوقت ذاته يتطلب يقظة مستمرة وسياسات استباقية لضمان استدامته.

وأضاف شريف النسيري، أن مناقشة تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، وعلى رأسها تحقيق الفائض الأولي وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تصحيح المسار المالي، مشددًا على أهمية توجيه الرئيس بتكثيف الجهود لخفض أعباء الدين وتحسين هيكل المديونية، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة.