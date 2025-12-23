قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين مرشحة للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لماليزيا للعام الـ17 على التوالي

الصين
الصين
أ ش أ

قال السفير الصيني لدى ماليزيا أويانج يوجينج، إن الصين مرشحة للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لماليزيا للعام السابع عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الصينية التراكمية في البلاد تجاوز 20.8 مليار دولار (نحو 84.71 مليار رينجيت ماليزي).


وأوضح أويانج أنه مع دخول اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الصين وماليزيا حيز التنفيذ في 17 يوليو 2025 الذي يتيح لحاملي جوازات السفر من البلدين الدخول دون تأشيرة، حيث استقبلت ماليزيا أكثر من أربعة ملايين زائر صيني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية "برناما".


وشدد السفير الصيني على أهمية تعزيز المواءمة بين الخطة الماليزية الثالثة عشرة والخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، قائلًا: "ينبغي علينا الاستفادة من نقاط القوة التكاملية بين البلدين، وتعزيز اندماج وترابط سلاسل الصناعة والإمداد، ومواصلة دفع التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق".


وأضاف أن الصين ستواصل تقاسم خبراتها وتجاربها مع ماليزيا لدعم جهودها في تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات العاملة بالطاقة الجديدة، والسيادة الرقمية، واتصالات الجيل الخامس، والتكنولوجيا الخضراء، وغيرها. 


وأشار أويانج إلى أهمية التنفيذ عالي الجودة لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والعمل المشترك من أجل التعجيل بدخول بروتوكول ترقية منطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان 3.0 حيز التنفيذ.


وقال السفير الصيني: "ينبغي علينا التمسك بالتجارة الحرة والعولمة الاقتصادية، ومعارضة الأحادية والحمائية بحزم.. بصفتنا عضوين مهمين في دول الجنوب العالمي، يتعين على الصين وماليزيا مواصلة تعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، والعمل معًا من أجل جعل نظام الحوكمة العالمية أكثر عدالة وإنصافًا".


وأضاف أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق استهلاكي وسوق استيراد في العالم، مرجحًا أن يصل حجم اقتصادها هذا العام إلى نحو 140 تريليون يوان (نحو 80.96 تريليون رينجيت ماليزي) مؤكدًا أن الصين من خلال الانفتاح عالي المستوى والتعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ستواصل تقاسم فرص التنمية مع دول العالم.


من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الماليزي جوهاري عبدول، إن خطة العمل بين آسيان والصين للفترة 2026-2030 ستضع أساسًا قويًا للمرحلة المقبلة من التعاون، وتدعم تحقيق "رؤية آسيان 2045: مستقبلنا المشترك".


وأضاف أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين آسيان والصين 3.0 في أكتوبر 2025 يأتي في توقيت مناسب وضروري، إذ يتيح فرصة لتعميق المرونة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.


ودعا جوهاري إلى تعزيز التعاون في تقوية الروابط الاقتصادية، وتحسين الترابط الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، وتوسيع التبادل بين الشعوب، قائلًا:"الأهم من ذلك أننا نتشارك مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والتعاون في منطقتنا. وبالنسبة لماليزيا، كان نهجنا دائمًا هو الانخراط البنّاء بدلًا من التكهنات".


وأضاف أن الحوار المنظم يتيح للبلدين تجاوز الافتراضات، وفهم أولويات السياسات بشكل مباشر، وتحديد مجالات التعاون ذات الجدوى، سواء في التجارة أو الاستثمار أو التكنولوجيا أو القدرة على مواجهة تغير المناخ أو التبادل بين الشعوب

السفير الصيني إجمالي الاستثمارات الصينية التراكمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

وفاءً بالوعد .. محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

محافظ بورسعيد يتفقد بدء العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية شاملة بقرية الإسراف بكفر الشيخ

محكمة جنايات

إحالة أوراق المتهم بخطف صغيرة وهتك عرضها بالبحيرة للمفتي

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد