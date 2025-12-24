قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه
25 مليون جنيه لا تكفي.. مُفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
بعد 30 سنة خدمة .. استقالة نائب رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي لهذا السبب
مستوى غير مسبوق .. أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا
الفضة تلمع من جديد .. أفضل طرق الاستثمار وتوقعات 2026 والتوقيت الأنسب للشراء
حمادة صدقي يكشف كواليس الفوز على زيمبابوي.. ويُحدّد أزمة منتخب مصر الدفاعية
هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؟.. الإفتاء توضح الفئة الأحق بالأموال
أسعار الدواجن تُخالف التوقعات وتحلّق بهدوء قبل أعياد الميلاد | تفاصيل
في دقيقة واحدة .. تفاصيل استخراج فيش جنائي بأسرع وقت
«باب الخلق» الأقرب لقلبي.. محمود سعد يكشف كواليس برنامجه الأهم في مسيرته|فيديو
رئيس مجلس النواب الليبي ينعى الفريق أول محمد الحداد
محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتعزيز الاستدامة.. هيئة الاستعلامات تبحث تطوير الإعلام البيئي بمؤسسة "ازرع شجرة"

مبادرة "ازرع شجرة"
مبادرة "ازرع شجرة"
أ ش أ

زار رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى، مؤسسة "ازرع شجرة" للتنمية الاجتماعية، يرافقه وفد من قيادات ومتخصصي الهيئة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وبحث سبل تطوير الإعلام البيئي في مصر.

استقبل الوفد الأستاذ نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من أعضاء الهيئة الاستشارية، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم القضايا البيئية والتنموية.

واطّلع وفد الهيئة، خلال الزيارة، على الأنشطة التي تنفذها مؤسسة «ازرع شجرة» لمكافحة التغيرات المناخية في القاهرة وعدد من المحافظات، وتستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مع تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في حماية الموارد الطبيعية.

واستعرضت المؤسسة جهودها في تشجير الأحياء بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، إلى جانب أنشطة تدوير النفايات العضوية والزراعية، باعتبارها حلولًا عملية للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية وبيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

برامج الاستدامة البيئية

وتناول اللقاء برامج الاستدامة البيئية التي تنفذها المؤسسة، خاصة المبادرات التوعوية والتدريبية الموجهة للشباب والأطفال والمرأة، والتي تهدف إلى ترسيخ السلوك البيئي الإيجابي، ونشر ثقافة إعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

كما ناقش الجانبان مقترحات التوسع في إنشاء مراكز للوعي البيئي داخل أحياء القاهرة، لتكون منصات مجتمعية مفتوحة للتعليم والتدريب والحوار البيئي، بما يعزز دور المواطن كشريك أساسي في حماية البيئة، ويحوّل المفاهيم البيئية إلى ممارسات يومية.

وأكد الطرفان الدور المحوري للإعلام في إبراز هذه الجهود، لا سيما الجوانب التوعوية، من خلال تبسيط الرسائل البيئية وربطها بحياة المواطن اليومية، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لمبادرات الاستدامة.

وفي ختام الزيارة، شدد الدكتور أحمد يحيى على أهمية استمرار التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة «ازرع شجرة»، بما يدعم أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة، ويعزز حضور القضايا البيئية في الخطاب الإعلامي باعتبارها قضية وطنية تمس حاضر ومستقبل المجتمع المصري.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للتنمية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

قطع المياة

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذة المناطق

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

هيفاء وهبي

فيديو خادش.. تحرك جديد من جهات التحقيق في بلاغ هيفاء وهبي

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

واقعة التعدي على طبيبة يتمية أثناء طلبها بميراثها

فتاة الميراث بالشرقية| القصة الكاملة لفيديو ضرب طالبة الطب.. وأقارب المتهمين: التصوير مفتعل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس الأهلي صبور يُحذّر: ضعف الملاءة المالية يُهدّد استقرار سوق العقارات

اللواء بحري أشرف العسال

بنية تحتية في الموانئ| أشرف العسال يكشف تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

السباح يوسف محمد

فاتن إبراهيم والدة السباح يوسف : بيان النيابة العامة كان كافي ووافي لعودة حق ابني يوسف

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد