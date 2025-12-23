الفريق أسامة ربيع: ميرسك العالمية تجهز خطة كاملة لعبور كل سفنها من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قمة السلام في شرم الشيخ أعادت حركة العبور لقناة السويس بشكل كامل، مضيفا أن حركة الملاحة شهدت اليوم عبور سفينتي الحاويات العملاقتين CMA CGM JACQUES SAADE، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، ضمن قافلة الشمال، وسفينة CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة بلغت 154 ألف طن.

وأصاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عن بدأت مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة، متابعا أن هذا العبور يأتي عقب الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات العملاقة يبلغ طول السفينة 318 مترا وعرضها 40 مترا وبغاطس 14 مترا وحمولتها الكلية 82 ألف طن.

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن شركة ميرسك العالمية بدأت بحاوية عملاقة وتجهز خطتها الكاملة لعبور كل سفنها من قناة السويس.

