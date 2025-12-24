جامعة القاهرة تكرّم رئيس جامعة عين شمس في احتفالية عيد العلم

كرّمت جامعة القاهرة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وذلك خلال فعاليات احتفالية عيد العلم العشرين التي نُظّمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، وكونه أحد خريجي جامعة القاهرة الذين تبوأوا مواقع قيادية بارزة في منظومة التعليم العالي المصرية.

وجاءت الاحتفالية برعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وقيادات الوزارة والجامعات، ونخبة من العلماء وأعضاء هيئة التدريس، وشخصيات أكاديمية مرموقة.

ويجسد تكريم رئيس جامعة عين شمس نموذجًا وطنيًا مشرفًا للقيادة الجامعية التي تجمع بين الإنتماء الأكاديمي العريق والرؤية الإدارية المعاصرة، حيث يعكس هذا التكريم اعتزاز جامعة القاهرة بخريجيها المتميزين، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجامعات المصرية — وفي مقدمتها جامعتا القاهرة وعين شمس — تعمل في إطار تكاملي داعم لمسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن بالغ اعتزازه وفخره بانتمائه إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، مؤكدًا أن توليه رئاسة جامعة عين شمس يجسد دلالة واضحة على التكامل لا التنافس بين الجامعات المصرية، وأن الهدف المشترك يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وبناء أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذه الرسالة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي التي تجمع الجامعات المصرية، وتسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، وتعزيز مكانة التعليم العالي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.