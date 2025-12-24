قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7% من قيمة الفاتورة،  وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، موضحة أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل.

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

طبقا لإصدار فاتورة كهرباء ديسمبر، فباق 7 أيام على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء.

كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء؛ امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.

وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعاقد مع المواطن: أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد فى حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، وتكون المشكلة من عنده وليست مشكلة من المحصل مثلا، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنتين، وفى حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

2-  إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

3-  توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

4- قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

5-  إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6-  قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7-  قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.

8-  تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، ویتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9-  قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.

10-  رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11-  تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

