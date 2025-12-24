قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. بدء أعمال رصف شارع الجلاء ضمن الخطة الاستثمارية 2025-2026

بدء أعمال رصف شارع الجلاء بحي شرق أسيوط
بدء أعمال رصف شارع الجلاء بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق أعمال رصف شارع الجلاء بحي شرق، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 بدء أعمال رصف شارع الجلاء بحي شرق

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، تتابع أعمال الرصف التي بدأت من أمام مديرية الزراعة في بداية شارع الجلاء، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين سيولة الانتقال للمواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة الشارع وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وتتم الأعمال تحت إشراف ومشاركة شريف وصفي، ومحمد إسماعيل، وعمرو أبو خطوة، ومدحت عبد الحافظ نواب رئيس الحي، إلى جانب أسماء جعفر مدير إدارة التخطيط، والمهندس محمد جمال مدير قسم الرصف بحي شرق، وأحمد زهران مدير المتابعة.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع تسخير الإمكانات المتاحة لتطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويسهم في تيسير الحركة المرورية داخل الحي.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ أولًا بأول، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، والانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين وحدة مشروع الرصف بالمحافظة، ومسؤولي الإشغالات، والحملة الميكانيكية، وكافة الجهات المعنية، للإسراع بمعدلات التنفيذ وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أسيوط رصف شارع مشروعات الخطة الاستثمارية حي شرق مديرية الزراعة الحركة المرورية

