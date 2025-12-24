تحرير 101 محضر تمويني ضد المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكثفة، استهدفت متابعة جودة الخبز البلدي والخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات، التي أشرف عليها المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 101 مخالفة تموينية متنوعة بقطاع المخابز، شملت 53 محضر نقص وزن، و13 محضر عدم نظافة، و15 محضر عدم إعطاء بون صرف.

كما تضمنت المخالفات تحرير 11 محضراً لعدم الإعلان، ومحضرين لعدم مطابقة المواصفات، و4 محاضر تتعلق بالموازين، بالإضافة إلى محاضر أخرى للتصرف في الدقيق، والتجميع، والتوقف عن العمل دون إذن رسمي.