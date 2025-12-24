قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
محافظات

تحرير 101 محضر تمويني ضد المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

محمود زيدان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكثفة، استهدفت متابعة جودة الخبز البلدي والخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

جاءت الحملة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات، التي أشرف عليها المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 101 مخالفة تموينية متنوعة بقطاع المخابز، شملت 53 محضر نقص وزن، و13 محضر عدم نظافة، و15 محضر عدم إعطاء بون صرف.

كما تضمنت المخالفات تحرير 11 محضراً لعدم الإعلان، ومحضرين لعدم مطابقة المواصفات، و4 محاضر تتعلق بالموازين، بالإضافة إلى محاضر أخرى للتصرف في الدقيق، والتجميع، والتوقف عن العمل دون إذن رسمي.

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

