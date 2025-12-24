قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، لمراجعة أحدث المستجدات في ملف الخدمات الحرجة، خاصة الرعايات المركزة والحضانات ورعاية الأطفال.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف وديع، ضرورة الالتزام بالسياسات الموضوعة من الإدارات المعنية بوزارة الصحة والسكان، لضمان أعلى درجات الانضباط وحسن سير العمل في هذه الأقسام، مستعرضا احتياجات الخدمات الحرجة، بهدف تقليل ساعات الانتظار في الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137.

تعميم وتدريب الأطباء في جميع الجهات المقدمة

وشدد الدكتور وديع، على أهمية تعميم وتدريب الأطباء في جميع الجهات المقدمة للخدمة الصحية على الأدلة الإكلينيكية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، خاصة بعد اعتماد وإصدار الدليل الإكلينيكي لدخول وخروج الحالات من الرعاية المركزة، مما يساهم في تسريع دوران الأسرّة وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة أعلى.

وأشار إلى تذليل كافة المعوقات للمساهمة في إنجاز المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أهميته كمظلة تغطي جميع المصريين عقب استكماله في كافة المحافظات، ودوره في تحسين مستوى الخدمات الحرجة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأسرّة المضافة من أغسطس الماضي إلى ديسمبر الجاري 635 سرير رعاية مركزة للكبار، و554 سرير رعاية متوسطة، و123 سرير رعاية مركزة للأطفال، و459 محضنًا، بينما بلغ إجمالي الأسرّة المضافة من (2024 إلى 2025) 850 سرير رعاية مركزة للكبار، و585 سرير رعاية متوسطة، و235 سرير رعاية مركزة للأطفال، و632 محضنًا.

ناقش الاجتماع أحدث التطورات في ملف الخدمات الطبية الحرجة مع ممثلي الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع متابعة زيادة السعة الاستيعابية لمستشفى المجمع الطبي بالسويس.

اختتم الاجتماع بالمرور على الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، والتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة الحالات المسجلة، مع التأكيد على التزام العاملين.

حضر الاجتماع عدد من أطباء الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، والهيئة العامة للرعاية الصحية.

