الدقهلية.. ندوة تثقيفية حول قضايا المرأة ودور الدولة في حمايتها من العنف

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي عقدت تحت عنوان «نظرة على قضايا المرأة ودور الدولة في حمايتها من كافة أشكال العنف ضدها»، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ضمن خطة مجلس إدارة نادى القيادات الشبابية وفروعه بالادارات الخارجية، وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، والدكتورة عزة الطنبولي أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتورة دعاء عزت أستاذ بمعهد الدلتا، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي القيادات الشبابية، و شيماء السعدني مسئول القيادات الشبابية، و أماني محمد منسق القيادات الشبابية، وبمشاركة عدد "150" عضوا من أعضاء نادي القيادات الشبابية، إلى جانب حضور رؤساء الأقسام وعدد من السيدات من الإدارات الفرعية.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة الدكتورة داليا الجنزوري التي رحبت بالمنصة الكريمة وتشريف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة النائبة داليا الاتربى عضو مجلس الشيوخ، مؤكدة أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، ودور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية في التصدي لكافة أشكال العنف، خاصة العنف الأسري والتنمر، من خلال برامج التوعية والحوار المجتمعي مع الشباب.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عبد العظيم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغا بقضايا المرأة، مشيرًا إلى عدد من الظواهر السلبية التي تتطلب المواجهة، مثل التنمر، والضرب، والتحرش، والزواج المبكر، موضحا آليات التعامل مع هذه القضايا وسبل الإبلاغ عنها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عبر وحدات جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والإعلام.

من جانبها، استعرضت الدكتورة داليا الأتربي أبرز الإجراءات القانونية المتخذة لحماية المرأة، ومنها متابعة بلاغات جرائم العنف ضد المرأة، والتوسع في تواجد عناصر الشرطة النسائية بالأماكن المزدحمة، ومتابعة حالات زواج الأطفال، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع قطاعات حقوق الإنسان والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتوعوية.

كما تناولت الدكتورة عزة الطنبولي دور قطاع حقوق الإنسان في تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمرأة، خاصة المرأة المعيلة وأمهات الشهداء والمسنات، مشيرة إلى الدعم المعنوي والمادي، وتعزيز التواصل المجتمعي مع السيدات، وتنفيذ قوافل طبية وتثقيفية، مع الإعلان عن أرقام الخط الساخن لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة: 01136977333 – 01136977442، واختتمت فعاليات الندوة بفتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات بكل وضوح وشفافية.

ويأتي تنفيذ هذه الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و خالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.