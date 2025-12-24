قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ندوة تثقيفية حول قضايا المرأة ودور الدولة في حمايتها من العنف

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسيني

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي عقدت تحت عنوان «نظرة على قضايا المرأة ودور الدولة في حمايتها من كافة أشكال العنف ضدها»، وذلك بمركز التنمية الشبابية بمدينة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ضمن خطة مجلس إدارة نادى القيادات الشبابية وفروعه بالادارات الخارجية، وفي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ،  ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، والدكتورة عزة الطنبولي أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتورة دعاء عزت أستاذ بمعهد الدلتا، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي القيادات الشبابية، و شيماء السعدني مسئول القيادات الشبابية، و أماني محمد منسق القيادات الشبابية، وبمشاركة  عدد "150" عضوا من أعضاء نادي القيادات الشبابية، إلى جانب حضور رؤساء الأقسام وعدد من السيدات من الإدارات الفرعية.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة الدكتورة داليا الجنزوري التي رحبت بالمنصة الكريمة وتشريف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة النائبة داليا الاتربى عضو مجلس الشيوخ، مؤكدة أهمية نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، ودور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المعنية في التصدي لكافة أشكال العنف، خاصة العنف الأسري والتنمر، من خلال برامج التوعية والحوار المجتمعي مع الشباب.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود عبد العظيم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغا بقضايا المرأة، مشيرًا إلى عدد من الظواهر السلبية التي تتطلب المواجهة، مثل التنمر، والضرب، والتحرش، والزواج المبكر، موضحا آليات التعامل مع هذه القضايا وسبل الإبلاغ عنها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عبر وحدات جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والإعلام.

من جانبها، استعرضت الدكتورة داليا الأتربي أبرز الإجراءات القانونية المتخذة لحماية المرأة، ومنها متابعة بلاغات جرائم العنف ضد المرأة، والتوسع في تواجد عناصر الشرطة النسائية بالأماكن المزدحمة، ومتابعة حالات زواج الأطفال، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع قطاعات حقوق الإنسان والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتوعوية.

كما تناولت الدكتورة عزة الطنبولي دور قطاع حقوق الإنسان في تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمرأة، خاصة المرأة المعيلة وأمهات الشهداء والمسنات، مشيرة إلى الدعم المعنوي والمادي، وتعزيز التواصل المجتمعي مع السيدات، وتنفيذ قوافل طبية وتثقيفية، مع الإعلان عن أرقام الخط الساخن لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة: 01136977333 – 01136977442، واختتمت فعاليات الندوة بفتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات بكل وضوح وشفافية.

ويأتي تنفيذ هذه الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدنى وتأهيل الكوادر الشبابية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و خالد فوزى مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتورة داليا الجنزوري مدير الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني.

الدقهلية المنصورة العنف الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزارء

بروتوكول تعاون بين القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان: تمكين ذوي الإعاقة أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد