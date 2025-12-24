ضبط 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالباجور

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس مدينة الباجور، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المدينة.

تشكلت الحملة برئاسة جمال محمد ليلة مدير إدارة تموين الباجور، وعضوية عبد الله سند رئيس الرقابة التجارية، وعبدالسلام الطوخي مفتش بإدارة تموين الباجور، وذلك بالاشتراك مع محمد خالد نائب رئيس مركز ومدينة الباجور والطب البيطري، وقوة من شرطة الباجور.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 600 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير محضر جنحة حيازة وعرض لحوم فاسدة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقُيد المحضر برقم 19096 لسنة 2025 جنح الباجور.

وأكد رئيس المدينة باستمرار الحملات الرقابية المكثفة، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بصحة المواطنين أو التلاعب بقوت الغلابة، حفاظًا على السلامة العامة.