قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
فاكهة غير متوقعة تقوي المخ وتمنع السرطان وآلزهايمر والتجاعيد.. اكتشفها
برلماني لبناني سابق: البلاد تمر بتجاذبات سياسية كبيرة ومعقدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط الاستعلام عن القبول وموعد امتحان معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

رابط الاستعلام عن القبول وموعد امتحان معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
رابط الاستعلام عن القبول وموعد امتحان معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
عبد الفتاح تركي

إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي بوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر.. في خطوة جديدة تعكس استمرار جهود الدولة في تنظيم وتطوير منظومة التوظيف الحكومي، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي، إلى جانب موعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بمراحل التعليم المختلفة في الأزهر الشريف، وتشمل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

يأتي هذا الإعلان في ظل حالة من الاهتمام الواسع بين المتقدمين للمسابقة، الذين يحرصون على متابعة نتائج القبول المبدئي وخطوات ما بعد التقديم، خاصة مع اعتماد الامتحانات الإلكترونية كمرحلة أساسية في إجراءات الاختيار، وهو ما جعل رابط الاستعلام من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة.

واقرأ أيضًا:

شيخ الأزهر الشريف ورئيسة المجلس الفومي لحقوق الإنسان

تفاصيل وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المعلن عنها مخصصة للعمل بوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك في إطار خطة دعم العملية التعليمية ورفع كفاءة تدريس مادة الحاسب الآلي في مختلف المراحل التعليمية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف المتاحة 964 وظيفة، موزعة على المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، بما يتيح فرصا واسعة أمام المتقدمين المؤهلين لشغل هذه الوظائف وفقا للضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها مسبقًا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وبيانات الامتحان

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن موقفهم من القبول المبدئي، وكذلك التعرف على موعد ومكان عقد الامتحان الإلكتروني، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، حيث يمكن لكل متقدم الدخول إلى صفحة الاستعلام المخصصة وإدخال البيانات المطلوبة للاطلاع على تفاصيل حالته.

وظائف الأزهر الشريف

وأكد الجهاز أن هذه الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المتقدمين، وضمان وصول المعلومات الرسمية إليهم بشكل مباشر ودقيق، دون الحاجة إلى الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة.

موعد امتحان وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

وفيما يتعلق بموعد الامتحان الإلكتروني، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان صدر يوم الأربعاء أن الامتحان سيعقد وفقا للمواعيد المحددة لكل متقدم، كما هو موضح على صفحة الاستعلام الخاصة به على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأشار البيان إلى أن مواعيد الامتحانات قد تختلف من متقدم إلى آخر، وهو ما يستوجب على جميع المتقدمين مراجعة صفحة الاستعلام الخاصة بهم بدقة، والالتزام بالموعد والمكان المحددين لأداء الامتحان الإلكتروني، مع ضرورة الحضور في التوقيت المحدد تجنبا لاستبعاد الطلب.

الشيخ احمد الطيب - الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

تفاصيل مسابقة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن عن مسابقة شغل وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف في 15 سبتمبر 2025، في إطار خطة مدروسة لسد العجز في بعض التخصصات التعليمية، وتعزيز الكوادر البشرية المؤهلة داخل المعاهد الأزهرية.

وتم فتح باب التقديم للمسابقة خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث تقدم عدد كبير من الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة، مستوفين الشروط المطلوبة، تمهيدا لمرحلة الفرز والاختبارات الإلكترونية التي تعد خطوة أساسية في عملية الاختيار.

تنبيهات مهمة للمتقدمين قبل الامتحان الإلكتروني

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية التزام المتقدمين بجميع التعليمات والإرشادات الواردة على صفحة الاستعلام الخاصة بهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدا أن هذه التعليمات تمثل جزءًا لا يتجزأ من إجراءات الامتحان الإلكتروني.

كما دعا الجهاز جميع المتقدمين إلى ضرورة متابعة الموقع بشكل مستمر، للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات جديدة تتعلق بسير الامتحانات أو الإجراءات التنظيمية، بما يضمن اجتياز المرحلة الحالية بسلاسة ودون أي معوقات.

أهمية الامتحان الإلكتروني في منظومة التوظيف

يأتي الاعتماد على الامتحانات الإلكترونية ضمن رؤية أشمل لتطوير آليات التوظيف الحكومي، حيث تتيح هذه الامتحانات تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين المتقدمين، من خلال قياس القدرات والمعارف بشكل موحد، بعيدا عن أي تدخلات بشرية.

كما تسهم هذه المنظومة في تسريع إجراءات التعيين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة.

الاستعلام عن القبول المبدئي معلم مساعد حاسب آلي رابط بوابة الوظائف الحكومية معلم مساعد موعد امتحان معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر وظائف الأزهر 2025 معلم مساعد مسابقة معلم مساعد حاسب آلي الأزهر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ترشيحاتنا

ندوة تثقيفية

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

محافظ الشرقية

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

أرخص سيارات SUV

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد