ينعاد عليكن بأيام حلوة.. إليسا تهنئ متابعيها بمناسبة العام الجديد

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، بتهنئة متابعيها بمناسبة حلول عيد الميلاد، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “بهالليلة يللي كلها حب وإيمان ودفا، بتمنى تكون بيوتكن وقلوبكن مليانة فرح، وإن شاءالله هالعيد بيحمل معه كل شيء بتتمنوه، ينعاد عليكن بأيام حلوة”.

وتستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي مع الفنان مروان خوري، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 فبراير المقبل، ضمن سلسلة حفلات الشتاء.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل إليسا ومروان خوري، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

أعمال إليسا

تستعد الفنانة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" المقرر عرضه في دور السينما في 11 نوفمبر 2025.

الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.