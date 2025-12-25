قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
الولايات المتحدة.. عاصفة تهدد الحياة تضرب كاليفورنيا عشية عيد الميلاد
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: حسام عبدالمجيد لا يتحمل خطأ هدف زيمبابوي بمفرده

احمد حموده
احمد حموده
باسنتي ناجي

كشف أحمد حموده نجم نادي المقاولون العرب مفاجأة بشأن مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حمودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"  الوقت الحالي يجب الدعم لكل لاعبي المنتخب بغض النظر عن وجود أخطاء في فوز المنتخب أمام زيمبابوي".

وأكمل :"لدي تحفظات على حسام عبدالمجيد، واللاعب بعيد عن مستواه الفني منذ فترة حتى مع الزمالك، ولكنه لا يتحمل خطأ الهدف بمفرده ولكن ياسر إبراهيم والشناوي أيضًا يتحملان الهدف".

وتابع :"كان لا بد أن يبدأ حسام حسن مباراة زيمبابوي برامي ربيعة خصوصًا أن اللاعب كان يشارك بشكل أساسي مع المنتخب في كل المباريات مع العميد، ولا أعلم سبب غيابه، ولكن من المؤكد أنه سيبدأ بشكل أساسي أمام جنوب أفريقيا".

وأضاف  :"حسام عبدالمجيد يجب أن يبدأ بشكل أساسي أمام أنجولا لأنه مميز جدا في الكرات الثابتة وعبدالمجيد الأفضل في الكرات العالية بدافع المنتخب، وسيكون من الأفضل أن يبدأ بشكل أساسي".

واختتم :" مصطفى شوبير حارس جيد جيدا وظهر بشكل رائع مع النادي الأهلي وتحمل ضغوطات كبيرة ومن الممكن أن يظهر بشكل جيد في أمم إفريقيا ويكون مولد لحارس كبير".

احمد حموده الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

مادة اللغة العربية بالمدارس الدولية.. قرار عاجل من وزير التعليم

صبري نخنوخ

أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

ترشيحاتنا

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

ارتفاع الكوليسترول الضار LDL والمخاطر الصحية وخيارات العلاج الحديثة

خروف

خروف عمره 4 آلاف عام يكشف سر انتشار الطاعون.. ماذا حدث؟

منتخب مصر

خطر الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.. ما السبب؟

بالصور

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد