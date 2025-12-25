أحمد حمودة: حسام عبدالمجيد لا يتحمل خطأ هدف زيمبابوي بمفرده

كشف أحمد حموده نجم نادي المقاولون العرب مفاجأة بشأن مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حمودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الوقت الحالي يجب الدعم لكل لاعبي المنتخب بغض النظر عن وجود أخطاء في فوز المنتخب أمام زيمبابوي".

وأكمل :"لدي تحفظات على حسام عبدالمجيد، واللاعب بعيد عن مستواه الفني منذ فترة حتى مع الزمالك، ولكنه لا يتحمل خطأ الهدف بمفرده ولكن ياسر إبراهيم والشناوي أيضًا يتحملان الهدف".

وتابع :"كان لا بد أن يبدأ حسام حسن مباراة زيمبابوي برامي ربيعة خصوصًا أن اللاعب كان يشارك بشكل أساسي مع المنتخب في كل المباريات مع العميد، ولا أعلم سبب غيابه، ولكن من المؤكد أنه سيبدأ بشكل أساسي أمام جنوب أفريقيا".

وأضاف :"حسام عبدالمجيد يجب أن يبدأ بشكل أساسي أمام أنجولا لأنه مميز جدا في الكرات الثابتة وعبدالمجيد الأفضل في الكرات العالية بدافع المنتخب، وسيكون من الأفضل أن يبدأ بشكل أساسي".

واختتم :" مصطفى شوبير حارس جيد جيدا وظهر بشكل رائع مع النادي الأهلي وتحمل ضغوطات كبيرة ومن الممكن أن يظهر بشكل جيد في أمم إفريقيا ويكون مولد لحارس كبير".