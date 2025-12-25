القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا تحت شعار الابتكار في الصناعات الكيميائية

ينظم معهد بحوث الصناعات الكيماوية بالمركز القومي للبحوث مؤتمره العلمي السابع تحت عنوان «الابتكار في الصناعات الكيميائية: المنتجات الوطنية نحو التنمية المستدامة»، وذلك يومي 28 و29 ديسمبر 2025 بقاعة الدكتور هاني الناظر بالمركز القومي للبحوث وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، والأستاذة الدكتورة/ جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرئاسة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود يوسف عميد المعهد.



وأكد الدكتور أحمد محمود يوسف عميد المعهد أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة أبرز المخرجات العلمية والمنتجات البحثية التطبيقية التي توصل إليها المعهد، والقابلة للتطبيق الصناعي المباشر، بما يسهم في تقديم حلول علمية مبتكرة لمشكلات الصناعة الوطنية، ودعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أن المؤتمر يستعرض حزمة متكاملة من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة المعتمدة بالكامل على خامات محلية ومخلفات زراعية وصناعية، وباستخدام تكنولوجيات صديقة للبيئة ومحمية ببراءات اختراع، ومنفذة على مستوى نصف صناعي. وتشمل هذه الابتكارات ٦٥ منتجا منهم على سبيل المثال لا الحصر : متراكبات لجنين/سيليكا معدنية تُستخدم كمضادات أكسدة، وحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ومضادات بكتيرية، ودهانات آمنة طاردة للحشرات، ومواد خشب بلاستيكي صديق للبيئة مصنوع من سرسة الأرز يتميز بقوة ميكانيكية ومقاومة عالية للعوامل البيئية. كما تتضمن منتجات السليلوز المتقدمة مثل بلورات السليلوز الدقيقة عالية التبلور (MCC)، والسليلوز الميكروبلوري (E460)، والبكتين (E440) للاستخدامات الغذائية والصيدلانية، إلى جانب ورنيش أخشاب مقاوم للنمو الميكروبي والأشعة فوق البنفسجية، وأغشية نانومترية لمعالجة مياه الصرف الصناعي بكفاءة مرتفعة، فضلًا عن جهاز كبسلة ميكروية محلي الصنع عالي الإنتاجية وبتكلفة تنافسية.

وأضاف أن منظومة الابتكارات تشمل أيضًا محسنات الصلابة والتوافق لصناعة البلاستيك لتحسين الخواص الميكانيكية والحرارية للبوليمرات ومقاومة الصدمات، وحلولًا متقدمة لتحسين خواص منتجات PVC ورفع درجة التليّن الحراري بما يسمح باستخدامها الآمن في تطبيقات المياه الساخنة والنوافذ والأرضيات المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة. كما تضم حبرًا أسودا بودرة لطابعات الليزر كبديل محلي منخفض التكلفة للمستورد، ودهانات مقاومة للصدأ وصديقة للبيئة لحماية الأسطح المعدنية والآثار ومقاومة التآكل والحشف البحري، بالإضافة إلى مطاط مقاوم للتشرب في زيوت السيارات والمحركات اعتمادًا على خلطات NBR/EPDM مدعّمة بقشر الأرز أو السيليكا المستخلصة منه، بما يتيح تصنيع قطع غيار السيارات والخراطيم والجوانات محليًا بجودة عالية وتكلفة أقل، ويسهم في إحلال الواردات وحماية البيئة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من كبار العلماء والباحثين والخبراء، إلى جانب ممثلي الجهات الصناعية والشركات الوطنية، حيث تتناول الجلسات العلمية أحدث التطورات في مجالات الصناعات الكيماوية، والمواد المتقدمة، والطاقة، والبيئة، والتكنولوجيا الخضراء.