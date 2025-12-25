وكيل الشيوخ: الدبلوماسية البرلمانية توضح رؤية الدولة في ملفات مهمة

رحب النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ بوزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي.

وأكد علي دور وزير الخارجية في ظل تحديات الدولة المصرية ، قائلا “ نثمن جميعا الجهود المبذولة من قبل الوزير والوزارة علي كافة الأصعدة والمنابر” ، مشيرا إلي أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الزيارات البرلمانيات الأخرى لتوضيح ووضع رؤية حقيقية للدولة المصرية في ملفات هامة .

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة التضامن أن مصر قطعت شوطا كبيرا جدا في الملف الحقوقي من تشريعات وقوانين آخرها قانون الإجراءات الجنائية.

مشيرا إلي أن التطوير الذي تشهده الدولة المصرية في الملف الحقوقي وخاصة مراكز التأهيل ونري الدولة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال مبادرات كثيرة منها حياة كريمة لصد أي ادعاءات محرضة ضد مصر.