كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
برلمان

وكيل الشيوخ: الدبلوماسية البرلمانية توضح رؤية الدولة في ملفات مهمة

وزير الخارجية يحضر اجتماع تضامن الشيوخ
ماجدة بدوى

رحب النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ بوزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي.

 وأكد علي دور وزير الخارجية في ظل تحديات الدولة المصرية ، قائلا “ نثمن جميعا الجهود المبذولة من قبل الوزير والوزارة علي كافة الأصعدة والمنابر” ، مشيرا إلي أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الزيارات البرلمانيات الأخرى لتوضيح ووضع رؤية حقيقية للدولة المصرية في ملفات هامة .

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة التضامن أن مصر قطعت شوطا كبيرا جدا في الملف الحقوقي من تشريعات وقوانين آخرها قانون الإجراءات الجنائية.

 مشيرا إلي أن التطوير الذي تشهده الدولة المصرية في الملف الحقوقي وخاصة مراكز التأهيل ونري الدولة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال مبادرات كثيرة منها حياة كريمة لصد أي ادعاءات محرضة ضد مصر.

النائب أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية تحديات الدولة المصرية

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

سيارة الإغاثة

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

جيلان علاء

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

حسين منصور ورولا عبيد خلال مناقشة الرواية

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

