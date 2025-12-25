قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية والثانوية ببورسعيد

انطلاق القوافل التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببورسعيد
انطلاق القوافل التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببورسعيد
محمد الغزاوى

شهد  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و محمد عبد العزيز  مدير مديرية الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور مختار عيسى مدير مديرية أوقاف بورسعيد والكاتب الصحفي سيد مصطفى مؤسس ومشرف عام القوافل التعليمية، انطلاق القوافل التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية ببورسعيد .

وأكد طاهر الغرباوي أن القوافل التعليمية المجانية جاءت نتاجا لتضافر الجهود بين وزارت التربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وأشار  إلى أن القوافل تضم نخبة متميزة من أساتذة وخبراء المواد الدراسية لتحقيق استفادة تعليمية حقيقية للطلاب المستهدفين.

واضاف مدير المديرية أن القوافل التعليمية تأتى في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان بداية وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد وذلك دعما للعملية التعليمية وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح مدير المديرية أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية تقام بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات كما تُقام قوافل طلاب الشهادة الاعدادية بمدرسة القناة الإعدادية بنات وذلك يومي الخميس الموافق 25 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا لطلاب الشهادة الثانوية وحتى الساعة الثالثة عصراً لطلاب الشهادة الإعدادية ويوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً لطلاب الشهادة الثانوية وحتى الساعة الثانية ظهرًا لطلاب الشهادة الإعدادية.

ووجه مدير المديرية الشكر والتقدير إلى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على اهتمامه ودعمه المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة كما وجه الشكر لكافة الجهات المشاركة والقائمة على تنظيم وتنفيذ القوافل التعليمية والإدارات المدارس المستضيفة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وخلال كلمته للطلاب حث طاهر الغرباوي أبناءه الطلاب على اغتنام هذه الفرصة التعليمية المتميزة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من شرح الأساتذة والمعلمين المشاركين بالقوافل.

جاء ذلك بحضور حضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية و ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي و محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي و شريف كامل وكيل إدارة شرق التعليمية و رضا الجبالي مدير مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات و سلوى عبد المقصود مدير مدرسة القناة الاعدادية للبنات.

