قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تنضم إلى تحالف«باكس سيليكا» لتأمين مستقبل الذكاء الاصطناعي

ممثلو مبادرة «باكس سيليكا»
ممثلو مبادرة «باكس سيليكا»
القسم الخارجي

أعلنت إسرائيل انضمامها رسميًا إلى مبادرة «باكس سيليكا»، وهي مبادرة دولية جديدة تقودها الولايات المتحدة وتهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد التنافس الدولي على قيادة الاقتصاد التكنولوجي في العصر الرقمي.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الإعلان جاء خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة تسع دول تعد من أبرز الفاعلين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والصناعات المتقدمة.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة، إسرائيل، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هولندا، المملكة المتحدة، الإمارات، وأستراليا، وهي دول تمثل نواة الصناعات التكنولوجية المتقدمة وسلاسل الإنتاج العالمية المرتبطة بالرقائق والأنظمة الرقمية.

ومثل إسرائيل في المؤتمر، وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة البروفيسور آفي سيمحون، إلى جانب كبير اقتصاديي وزارة المالية الدكتور شمؤيل أبرامسون، ورئيس مديرية الذكاء الاصطناعي الوطنية إيريز إسكيل.

ما هي باكس سيليكا؟

وتهدف مبادرة «باكس سيليكا» إلى بناء منظومة تكنولوجية آمنة ومرنة ومبتكرة تغطي كامل سلسلة القيمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من استخراج المعادن الحيوية ومصادر الطاقة، مرورًا بعمليات التصنيع المتقدم وإنتاج الرقائق الإلكترونية، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشبكات النقل واللوجستيات.

وتأتي مبادرة «باكس سيليكا» في سياق تصاعد القلق العالمي بشأن هشاشة سلاسل الإمداد التكنولوجية، خاصة بعد الأزمات التي كشفتها جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، ولا سيما في ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة التي تعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي.

كما تعكس المبادرة مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي التكنولوجي العالمي، بما يضمن تقليل الاعتماد على دول تعتبرها واشنطن “غير صديقة” أو “معادية”، وحماية التقنيات الحساسة من الوصول أو السيطرة الخارجية.

واتفق المشاركون في المبادرة على العمل المشترك في مجالات عدة، من بينها تعزيز أمن إمدادات المعادن الحيوية والطاقة والرقائق، وتأسيس مشاريع واستثمارات استراتيجية مشتركة، إضافة إلى حماية البنى التحتية الرقمية الحساسة، بما يشمل شبكات الاتصالات، والكابلات البحرية، ومراكز البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطبيقاتها.

باكس سيليكا إسرائيل الذكاء الاصطناعي الرقائق الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد