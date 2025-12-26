صفاء جلال تكشف لـ صدى البلد كواليس دورها في مسلسل شاهد قبل الحذف (فيديو)

كشفت الفنانة صفاء جلال عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «شاهد قبل الحذف»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت عن طبيعة الدور والتحديات التي واجهتها أثناء التصوير.

وأوضحت صفاء جلال، أنها تجسد شخصية سيدة فايزة، وهي سيدة بسيطة تعمل في بيع الخضار، وتعيش ظروفًا حياتية صعبة، خاصة مع اقتراب زواج ابنتها، ما يضعها في مواجهة العديد من المشكلات والأزمات الإنسانية، مؤكدة أن الدور يحمل طابعًا دراميًا عميقًا وقريبًا من واقع الكثير من الأسر.

وأضافت أنها سعيدة جدًا بالمشاركة في مسلسل «شاهد قبل الحذف»، مشيرة إلى أن العمل مع فريق المسلسل كان تجربة مميزة، حيث يسود التعاون والاحترام بين جميع أفراد طاقم العمل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أجواء التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل «شاهد قبل الحذف» كل من تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، وصفاء جلال، وهو من تأليف محمد السوري وأمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج محمد أسامة.

ويُعد المسلسل من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا اجتماعية معاصرة في إطار إنساني مشوق، ومن المتوقع أن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور.

https://youtu.be/rU1F42A6gyA?si=X_PZSHSQTS3yKU1y