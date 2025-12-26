قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تواصل أسواق محافظة الوادي الجديد الحفاظ على وتيرة مستقرة في حركة البيع والشراء، وذلك بفضل التدفق اليومي لكميات كبيرة من الأسماك القادمة من مزارع الاستزراع السمكي داخل المحافظة، إضافة إلى الشحنات الواردة من المحافظات الساحلية.

 هذا التوافر المكثف ساهم في تحقيق توازن واضح في السوق اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، مع استمرار إقبال المواطنين على شراء مختلف الأصناف التي تُعد بديلًا مناسبًا للبروتين الحيواني.

أسعار الأسماك المعروضة في الأسواق

المكرونة: 165–175 جنيهًا.

البياض: بين 105 و110 جنيهات.

البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام.

المبروك: 115 جنيهًا للكيلو.

البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام.

السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض


ويؤكد تجار الأسماك في مراكز المحافظة أن السوق يشهد خلال هذه الفترة تنوعًا كبيرًا في المعروض، أبرزها البلطي والمبروك وأنواع المكرونة، وهو ما يمنح المستهلك خيارات مناسبة من حيث السعر والجودة. كما يشير التجار إلى أنّ الأسماك أصبحت تشكل عنصرًا أساسيًا على موائد الكثير من الأسر، خصوصًا مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن من حين لآخر.

ورغم أن الوادي الجديد تُعد محافظة صحراوية لا تطل على أي بحار أو أنهار، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا لافتًا في مشروعات الاستزراع السمكي.

 وقد ساهمت هذه المشروعات اعتمادًا على مياه الآبار الجوفية والمفيضات في توفير بيئة مثالية لتربية الأسماك. ويبرز مشروع مفيض باريس كنموذج مميز في هذا المجال.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك

