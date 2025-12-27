قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!
تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة
تحديث الطقس.. سحب منخفضة تغطي شمال سيناء ومدن القناة
مقديشيو تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»
محيي إسماعيل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية
شاهد.. هدف محمد صلاح فى شباك جنوب إفريقيا
الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا: ملتزمون بوحدة وسيادة الصومال
عايز شقة .. أنظمة السداد وكيفية الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 8
12 ساعة للأعمال الخاصة.. تفاصيل قرار وزاري لتنظيم ساعات العمل
محافظات

حملات مكثفة لرفع المخلفات وتحسين البيئة بعدد من شوارع سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا جهودها اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المشهد الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتزامن مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ما صدر من تعليمات خلال زيارته الأخيرة للمدينة، والتي شدد خلالها على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، شهدت المدينة اليوم تنفيذ حملات نظافة موسعة بعدد من المناطق الحيوية، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت الأعمال رفع المخلفات الصلبة والشجرية، والتعامل مع تجمعات القمامة التي تشوه المظهر العام وتؤثر على البيئة.

وشملت الحملات أعمال نظافة وكنس وتسوية للأراضي بامتداد الطريق المؤدي إلى القاعدة البحرية، إلى جانب المناطق المحيطة بسور القاعدة، حيث جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة، والتعامل مع نواتج التقليم والمخلفات الشجرية، بما ساهم في إظهار المنطقة بالشكل اللائق وتحسين الحالة البيئية بها.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة بجميع أحياء وتقسيمات المدينة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بشكل يومي، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة النتائج وعدم عودة المخلفات مرة أخرى.

وأوضح أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها بالتنسيق بين إدارات النظافة والمرافق، مع الاستجابة السريعة لملاحظات وشكاوى المواطنين، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة لأهالي سفاجا، وتحقيق مستوى خدمي يليق بالمدينة وأهميتها.

وتؤكد هذه الجهود التزام المحافظة بخطط التطوير المستمر، وحرصها على تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ على البيئة العامة بجميع مدن البحر الأحمر.

مدينة سفاجا سفاجا عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر

