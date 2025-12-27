حملات مكثفة لرفع المخلفات وتحسين البيئة بعدد من شوارع سفاجا

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا جهودها اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المشهد الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتزامن مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ما صدر من تعليمات خلال زيارته الأخيرة للمدينة، والتي شدد خلالها على ضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، شهدت المدينة اليوم تنفيذ حملات نظافة موسعة بعدد من المناطق الحيوية، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت الأعمال رفع المخلفات الصلبة والشجرية، والتعامل مع تجمعات القمامة التي تشوه المظهر العام وتؤثر على البيئة.

وشملت الحملات أعمال نظافة وكنس وتسوية للأراضي بامتداد الطريق المؤدي إلى القاعدة البحرية، إلى جانب المناطق المحيطة بسور القاعدة، حيث جرى رفع كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة، والتعامل مع نواتج التقليم والمخلفات الشجرية، بما ساهم في إظهار المنطقة بالشكل اللائق وتحسين الحالة البيئية بها.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة بجميع أحياء وتقسيمات المدينة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بشكل يومي، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة النتائج وعدم عودة المخلفات مرة أخرى.

وأوضح أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها بالتنسيق بين إدارات النظافة والمرافق، مع الاستجابة السريعة لملاحظات وشكاوى المواطنين، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة لأهالي سفاجا، وتحقيق مستوى خدمي يليق بالمدينة وأهميتها.

وتؤكد هذه الجهود التزام المحافظة بخطط التطوير المستمر، وحرصها على تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ على البيئة العامة بجميع مدن البحر الأحمر.